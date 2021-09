KRISTIANSAND: – Det er utrolig stort å få en mulighet som dette, tusen takk! Det har vært fantastisk å være drømmefinalist, og det var veldig overraskende å gå helt til topps. Jeg vil takke alle som har stemt på meg, sier Jarl Emil like etter drømmefinalen.

De 150.000 kronene kommer godt med til den videre satsingen, og skal gå til innkjøp av nytt utstyr og nye par ski, til treningsreiser og til å dekke skolepenger på NTG Geilo. Jarl Emil hadde tatt veien fra Geilo til Sørlandet for å overvære drømmefinalen, som gikk av stabelen under NM-banketten fredag.

Los-fondet deler årlig ut over en million kroner til barn og unge på Sørlandet, og en gang i året arrangeres drømmefinalen – hvor tre finalister kjemper om til sammen 300. 000 kroner. Alle er allerede vinnere, men hvem som mottar 150.000 kr, 100.000 kr og 50.000 kr bestemmes gjennom en avstemning på forkant av drømmefinalen.

Vinner av 150. 000 kroner:

Jarl Emil Sørensen kjørte sitt første renn sammen med faren sin da han var tre år, og har siden elsket å stå på ski. 16-åringen kommer fra Hovden og har i høst begynt på NTG Geilo for å satse videre på alpinsporten.

Han er inspirert av drømmen om å kunne bli best, og motiveres av sine helter Aksel Lund Svindal, Marcel Hirscher og faren sin.

I 2019 kjørte Jarl Emil landsfinalen (NM) hvor han fikk en sterk 15. plass, og han har også vunnet flere kretsrenn.

Se finalefilmen med Jarl Emil her

Vinner av 100.000 kroner:

Trompetisten Thora Melissa Olstad fra Kristiansand går sitt avsluttende år på musikklinjen ved Vågsbygd vgs. og har spilt trompet i over ti år. For å utvikle seg videre trenger hun en egen trompet – og med andreplassen og 100.000 ligger alt til rette for at hun kan fortsette å formidle stemning, følelser og glede med musikken sin i årene fremover.

Se finalefilmen med Thora Melissa her

Vinner av 50.000 kroner

Ikke all aktivitet må skje ved å konkurrere. Å inkludere er viktig for Farsund Sykleklubb, som har fått prosjektert en pumptrack i tilknytning til Alcoa Miljøpark. Sykkelbanen vil være åpen for alle – og skal inspirere til mer fysisk aktivitet både på sykkel, skateboard, sparkesykkel og rulleskøyter. Støtten fra går til realisering av banen.

Se finalefilmen med Farsund Sykleklubb her