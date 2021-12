KRISTIANSAND: Da Tjomslands assistenttrener Filip Lindholm i årets siste løp i Travparken loste Grislesjefen G.L. inn til seier, passerte den sørlandske stortreneren en ny milepæl i sin fremgangsrike karriere. Med denne seierssjekken innkassert har 50-åringens hester nemlig kjørt inn over 16 millioner kroner i premiepenger i løpet av sesongen.

– Dette har vært et mål for teamet lenge, og jeg er utrolig stolt over at vi nå har lyktes. Jeg føler dette er et bevis på at vårt langsiktige og profesjonelle arbeid over tid gir resultater, poengterer Tjomsland.

16.000.750 kroner lyder den foreløpige bestenoteringen for en av Nordens aller beste travtrenere. For assistenttrener Lindholm ble det en ekstra bonus at han med seieren til Grislesjefen G.L. samtidig sikret seg sitt første amatørchampionat ved Sørlandets Travpark.

Filip Lindholm sammen med Trø Kasper. Foto: Team Tjomsland

– Det er veldig «kul» å kunne hente hjem denne tittelen, det gjør meg stolt. Jeg er takknemlig for sjansene jeg får av Øystein, understreker den dyktige svensken.