KRS Topphåndball G16 får ny kval-sjanse

KRISTIANSAND: Det ble nyttig læring for KRS G16 i helgens kvalifiseringsspill i Karusshallen. Lørdag ble det 21-33 tap mot Jardar, mens det ende med 31-36 tap søndag mot Tønsberg Nøtterøy Elite. Jardar var turneringens desidert beste lag og hadde et par meget gode enkeltspillere. 04/05-landslagsspiller David Walstad Haugstvedt var en nytelse å se på banen med sine offensive kvaliteter både som individualist og som lagspiller. Han endte med 22 mål på to kamper og var i tillegg nest sist på mange mål.

Søndag viste KRS seg fra en helt annen side mot det gode guttelaget til Tønsberg Nøtterøy Elite. Det ble en turbokamp av de sjeldne der lagene fulgte hverandre til 27-27. Mot slutten ble KRS felt av mange tekniske feil og gutta fra Nøtterøy kunne dra seieren i land. Trener Bård Erlend Solstad er meget godt fornøyd med søndagens kamp, der han framhever kollektivet og den markante forbedringen fra lørdagens kamp. Toppscorer for KRS i de to kampene ble Kasper Lindebø Myrstøl og Jacob Cotta Schønberg med 12 og 11 mål.

På grunn av at Fana måtte trekke laget fra pulja på grunn av koronasmitte er KRS videre til en ekstra kvalikrunde som alle nummer tre-lagene er kvalifisert til. Da er det bare å jobbe videre med å ytterligere forbedre relasjonene i det forholdsvis nykomponerte laget stort sett bestående av Fløy- og Våg-spillere.