Boksere fra AIK Lund slo til med to gull- og to sølvmedaljer i helgas norgesmesterskap.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

MOLDE: AIK Lund stilte med fire atleter, to trenere og en dommer deltok i helgens mesterskap. I juniorklassen vant Adam Arsaev klart både semifinale og finale. Han fikk også Forbundspokalen av NBF.

– Jeg er stolt over min presentasjon. Jeg veide inn på 73 kilo, og bokser til vanlig i vektklasse 75 kilo, men stilte i vektklasse 80 kilo for å få kamper i dette NM. Å få Forbundspokalen har selvfølgelig vært ett av mine mål, men jeg har mye større mål jeg vil nå i framtiden, sier Adam.

I likhet med Adam måtte Mindaugas Gedminas opp en vektklasse for å delta. Han veide inn på 74,5 kilo og stilte i vektklase 80 kilo. Han har nylig kommet tilbake fra VM, og formen er fremdeles på topp. Han tar kongepokal og gullmedalje tilbake til Kristiansand etter seier i seniorklassen.

Fra venstre: Adam Arsaev, Zayndi Arsaev og Mindaugas Gedminas. Foto: Privat

I vektklasse 92 kg senior stilte Marius Hansen for klubben. Til tross for at han ikke har så mange kamper, endte det med sølv. Philip Wallace er første års senior og fikk sølvmedalje i 92+. Phillip møtte en erfaren bokser som har flere NM- gull og også nordisk gull på cv-en.

Alle bokset meget godt, så det blir spennende å følge dem fremover. Adam Arsaev reiser med landslaget til Spania og Mindaugas Gedminas er tatt ut til landslagskamp mot Sverige. Takk til klubbens usynlige hjelpere som har gjort dette mulig.