KRISTIANSAND: Start 2 stilte med et ungt lag som også var forsterket med veteranen Henrik Gjesdal. Den første halvtimen av kampen hadde hjemmelaget et solid spillemessig overtak som også førte til store sjanser. Av de største mulighetene tar vi med skuddet til Elias Simossa Nahiry etter 12 minutter som dessverre gikk over mål. En flott mulighet etter fint forarbeid av Sander Elvestad Svela.

Samme Svela kom til en stor mulighet etter 19 minutter. Et hardt skudd fra ti meter gikk i tverrliggeren denne gang. Siste kvarteret av første omgang kom motstanderlaget mer med i kampen og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Publikum hadde ikke fått satt seg i 2. omgang før Åkra, etter en flott kontring, kom alene med Jasper Silva Torkildsen i Start 2-målet. Åkras spiller nummer 10, Jakob Rasmussen, hadde små problemer med å sette ballen kontrollert i målet.

Start 2 gjorde tre bytter i pausen uten at dette fikk stor påvirkning i positiv retning. Mål preger som kjent kamper og det ble også konsekvensen her. Resten av kampen bar preg av lite målsjanser og det var en relativt jevnspilt kamp som bar litt preg av at begge lag hadde en avklart situasjon på tabellen. Start 2 ropte på straffe etter 82 minutter, men dommer Jon Anders Skadberg Øgaard lot seg ikke friste.

På slutten av kampen flyttet Start 2 midtstopper Henrik Gjesdal opp som spiss uten at dette medførte større muligheter. Dermed ble det Åkra som fornøyd kunne ta med seg alle tre poengene vestover.

Trener for Start 2 Erik Mykland var, til tross for tapet, ingen slagen mann etter kampen. Til det har laget i alle årets seriekamper levert spill av god kvalitet. Også den første halvtimen var Mykland fornøyd og berømmet spesielt et godt pasningsspill basert på få touch som selve kjennetegnet for det unge Start-laget.

Treneren mente også at Åkras mål i begynnelsen av andre omgang betydde mye for motstanderen som da fikk større tro på egne ferdigheter. Erik Mykland syntes som Start-laget har hatt en svært god sesong og synes samtidig at det er vemodig at sju av spillerne som han har hatt ansvar for i tre- fire år nå søker andre muligheter andre steder. Se øvrig kampfakta her