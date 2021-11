KRISTIANSAND: – Dette er den korteste, mest intense og mest givende sesongen jeg har opplevd siden vi startet med baseball i Kristiansand i 2006, sier klubbens hovedtrener Andy Johnson om årets sesong.

Etter å ha kommet ut av sommerferien til et åpent samfunn spilte seniorlaget kamper nesten hver helg fra august til september. Klubben arrangerte også det mest besøkte NM i klubbens historie, med over 200 personer som var innom anlegget enten som spiller eller tilskuer på Dønnestad i Tveit. Sportslig endte seniorlaget opp på 4. plass i NM og 4. plass i Eliteserien i Baseball (ESB). Laget består av god miks av eldre og yngre spillere i et internasjonalt miljø med ulike nasjonaliteter som Cuba, Nicaragua, Canada, Tyskland og USA.

Foran fra venstre: Eyner Reyes, Fredrik Jensen, Jacob Høgsaas, Benjamin Davis, Brage Larssen og Benjamin Lassem Lykkedrang. Bak fra venstre: Andy Johnson, Ernesto Dehesa, Hamsel Arbolaez, Pierre Morency, Gunnar A. Henriksen og Nephtali Gonzalez. Foto: Alice Gloux

De siste årene har vært utfordrende for seniorlaget. Vi har måttet avlyse planlagte turneringer pga. usikkerhet tilknyttet smitteverntiltak. Laget har også gått gjennom større endringer, ettersom en kjerne av eldre spillerne beveger seg inn i familielivet, samt at vi har mistet yngre spillere til militærtjeneste og studier. Det har også vært veldig vanskelig å rekruttere nye medlemmer da det ikke har vært mulig å trene eller å spille kamper pga. nedstengingene.

– Vi må fortsette å gi utviklingsmuligheter for spillerne våre som kommer fra barnelaget, samt rekruttere eksternt, sier Andy Johnson.

Heldigvis er det bra aktivitet i barnelaget og vi er opptatt at våre yngste spillere skal være klare til å gå over til seniorlaget når de fyller 13 år.

Vårt «Little League»-lag (barnelag 9–12 år) hadde bra oppmøte på tirsdagstreninger gjennom sesongen på Idda kunstgressbane. Torsdager på Dønnestad ble det spilt internkamper på vår nye barnebane. Laget spilte også bortekamper mot Sola og Mjøndalen samt at vi arrangerte kamper mot de respektive lagene på Dønnestad.

Isak Brekke pitcher i en kamp mot Mjøndalen Brown Sox. Foto: Hugo Rosano

Ledet av mangeårige klubbmedlemmer Sean Casey og Charles Vezina har vi endelig klart å få etablert et softball-lag. Dette er et lavterskeltilbud for gamle medlemmer og nye som ønsker å prøve softball. Softball er en lignende sport som baseball, men bruker blant annet en større ball på en mindre bane. Vi har hatt ukentlige treninger på søndager og skapt et nytt miljø i klubben som er veldig positivt. Laget avsluttet sesongen på en fantastisk måte med NM-sølv i mixed softball i Sandefjord, en kjempebra presentasjon i lagets første sesong.

Sean Casey i softballkamp mot Drammen Loggers. Foto: Petter Christianslund

Klubben inngikk i 2021 et samarbeid med Akademiet videregående skole for å etablere Norges første baseballakademi i Kristiansand. Dette medførte at vi fikk signert tre talentfulle unge spillere som forpliktet seg til å flytte til Kristiansand for å studere og satse på baseball på et nivå norsk baseball aldri har sett før. Det var Jacob Høgsaas fra Drammen, Benjamin Davis fra Mjøndalen og Brage Larssen fra Trondheim.

Alle tre var i startoppstillingen og fungerte som ryggraden til seniorlaget og var en av grunnene til at klubben presterte godt over forventningene. Dette samarbeidet har gitt resultater. På forbundets sesongavslutning ble Brage Larssen kåret til årets unge spiller i Norge og Benjamin Davis vant prisen for beste pitcher i NM. Klubben mottok også prisen som «Årets organisasjon”.

Vi jobber hardt for å rekruttere flere talenter fra hele Norge og Danmark til akademiprogrammet vårt i samarbeid med Akademiet. Målet er å rekruttere spillere for egen klubb, utvikle dem og så sende dem tilbake til moderklubben eller en annen klubb i seriesystemet

– Som trener har jeg som mål om å vinne Eliteserien i Baseball og NM ved å bruke den yngste startoppstillingen i landet, sier Andy Johnson.

Anlegget vårt på Dønnestad har etter mye dugnad, egne midler og gjennom ordningen Spillemidler til anlegg fått en veldig høy standard. Det består av Titansport Arena (hovedbanen) barn/softballbanen, spillerbuer, «batting cage» og kiosk. Men vi har fortsatt en vei å gå for å for å få et av Europas beste anlegg, som er målet. Anlegget trenger stadige oppgraderinger. Planene for neste år er å få et sikkerhetsnett på barne-/softball-banen og en enkel, men koselig tribune på Titansport Arena. Vi ønsker også et mer effektivt og miljøvennlig vanningsanlegg.

Andy Johnson, trener baseball og Sean Casey, trener softball mottok priser på vegne av klubben på forbundets avslutning i oktober. Foto: Joe Rollwagon

Fremover planlegger klubben å fortsette tilbudene med softball og baseball for barn og voksne, samt et nytt tilbud som heter «tee ball»; som er for de yngste i aldersgruppen 5-8 år. Dette ønsker vi gjennomføre i 2022 på plasser som Vennesla og Finsland, som en del av å skape mer aktivitet og øke rekrutteringen.