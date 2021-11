LØRENSKOG: –J%# deilig! Mer enn det klarer jeg ikke å si akkurat nå, jublet Jørg William Fiala Gjermundnes like etter kampslutt.

Som bildet over viser var det en glad, lettet og en kristiansander som lot følelsene få fritt spillerom da seieren og cupfinalebillettene var sikret. Fiala Gjermudnes var i likhet med resten av laget solide da alt skulle avgjøres.

Fulgte planen

– Vi hadde en god plan. Den fulgte vi. Det gikk som planlagt. Vi traff rett og slett på taktikken, sier ØIF-trener André Jørgensen Hofstøl.

For planen var å dra fra i andre omgang – enn så enkelt det høres ut. Da Mario Matic fikk sin andre utvisning midtveis i første omgang, måtte trenerduoen legge noe om på planen. Den innebar at Eirik Heia Pedersen skulle stå som venstreback – eller venstre toer som det heter på fagspråket – i forsvar, slik at han fikk et kort bytte.

– Da står vi sterkere og får demmet opp på deres høyreback. Han traff riktignok ganske bra en periode der, men planen var at kampen skulle avgjøres i andre omgang. Derfor var jeg ikke spesielt stresset i pausen.

– Hva sa Luka og du til gutta?

– Hold dere til planen, og det gjorde gutta, sier Jørgensen Hofstøl.

Viktig timeout

Da det gjensto rundt ti minutter av kampen, så trenerduoen seg nødt til å ta en timeout for å minne gutta hva som sto på spill.

– Vi er elleve minutter unna Spektrum og det er fire mål å gå på, sa Jørgensen Hofstøl.

– Ikke stresset da heller?

– Nei, mer fokusert. Når vi tar en timeout, fokuserer vi på å vinne neste forsvar og score i neste angrep. På det tidspunktet var det avgjørende at vi knakk kampen der, men kampen levde i 55 minutter. Vi gjør jobben og gjør som planlagt. Veldig tilfredsstillende. Vi stoler på konseptet vårt, fortsetter han.

Lagseier

Jørgensen Hofstøl hadde nok av potensielle spillere å trekke frem, men velger noe annet:

– Laget. Laget fortjener ros. Alle bidrar i sine roller og noen får nye roller i kampen. Det er det som kanskje er mest moro med denne kampen. Alle bidrar, gjentar han.

I cupfinalen venter Elverum i det som blir hans første cupfinale som trener. Jørgensen Hofstøl var som kjent sentral da ØIF Arendal tok sitt første, historiske cupgull i 2014. Han har også vært i cupfinale med Runar to ganger.

– Det er klart dette betyr mye for meg, men først og fremst er dette gøy fordi vi når en av hovedmålsettingene denne sesongen og det var å komme til Spektrum. Der er vi nå, fastslår han.

Det blir ikke tid til å feire for mye, før søndag venter Nærbø i Sparebanken Sør Amfi.

NM-finalene spilles i Oslo Spektrum onsdag 29. desember. I kvinnefinalen møtes Vipers og Molde og i tillegg spilles NM-finale for junior menn og junior kvinner.