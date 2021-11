HAMAR: Lagene spilte trippelkamp i helgen og møttes lørdag for andre gang etter at Oilers hadde slått hjemmelaget med 9-1 i den tv-sendte kampen i CC Amfi.

Et redusert Storhamar-lag med 12 spillere skulle kjempe bittertlørdag mot den suverene serielederen som etter sine 8 kamper leder serien med 9 poeng på serietoer Hasle-Løren.

Oilers-toget på kvinnesiden dominerer som forventet serien og Silje Gundersen fra Søgne i Kristiansand har på to kamper på Hamar allerede banket inn fem mål og tre assist for siddisene.

– Hockey er jo det jeg elsker og jeg elsker å score mål og produsere for det beste laget, forteller Gundersen.

Hun vil ikke være med på at Oilers er så veldig overlegne som man skal ha det til, selv om man banket Storhamar 9-1 og 7-0 på to dager. Hun gir også motstanderen skryt for bra hockeymatcher, selv med store sifre.

– Det at de har jenter i Elite viser at de har jenter som kan spille hockey, og det at vi også går ut og kjemper fra starten, gjør jo at Storhamar kjenner på hvem vi er, men de er et veldig godt lag og vi må kjempe for de måla vi scorer, sier 17-åringen.

Storhamar spiller i den øverste divisjonen for første gang og laget er forventet en tøff sesong men trener Luis Gines er fornøyd med innsatsen til laget på tross av stortap mot serielederen:

– Ja, vi er ganske ferske. Det er første året vi går opp i ligaen her så det er spennende og veldig moro å få være med og kjenne litt på hvordan det er å spille mot de store lagene.