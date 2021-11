MANDAL: Lørdagens løype var bløt og med bortimot 200 høydemeter fordelt på 11,5 km. Vi er godt fornøyd med deltagelsen da 49 løpere stilte til start, herav 10 damer.

Blant damene var det duket for en detronisering av løpedronningen Inger D. Saanum, G.E. Healthcare som i dag ble nr. 2 med 54.48. Den nye dronningen heter Randi Dyrkolbotn, Vassmyra Damene med tiden 53.00. En nykommer blant damene var Line Dahl Jostedt som kom inn på tredje beste tid 58.22.

Randi Dyrkolbotn Foto: Ivar Gogstad

Inger D. Saanum Foto: Ivar Gogstad

Line Dahl Jostedt Foto: Ivar Gogstad

Av herrene var det Lars Aanensen, PWC som ble nummer to bak Erik Udø Pedersen på den gode tiden 42.53. Tredje beste løper ble Vegard Aanensen, Lyn Sånum 50.05.

Lars Aanensen Foto: Ivar Gogstad

Vegard Aanensen Foto: Ivar Gogstad

Forholdene var ikke ille til å være Hålandsheia rundt, der har vi hatt alt fra gjennomvått til frost og snø. Det var oppholdsvær under selve løpet med en skikkelig stiv og utrivelig skarp nordøst vind. Løperne var lykkelige over å ha medvind nedover Ormestadsletta, hvilket er et unntak under normale omstendigheter.

Kommende løp blir det første i løpssesongen 2022, 3. juledagsløp – vel møtt.

Resultater

DAMER

Randi Dyrkolbotn245 Vass.Damer53.00

Anne-K. Daasvatn256 Vass.Damer1.13.52

Aasne Flottorp254 1.10.08

Maria Haven259 1.02.14

Hanne Hillesund258 MHI1.13.53

Line Dahl Jostedt26458.22

Ellen Karlsen2631.11.43

Anita Kvaase262 MHI1.10.18

Ingeborg Langeland 244 Holum Damer59.51

Inger Saanum243 G. E. Healthcare54.48

HERRER

Arnfinn Bentsen430 MHI1.12.47

Einar Bentsen431 Team Maritim1.00.29

Peter Berg437 54.00

Lasse Danielsen406 Holum IL1.03.06

Lauritz Dyrkolbotn415 MHI54.06

Helge L. Dørheim432 1.08.42

Kjetil Daasvatn420 1.02.19

Eivind Ellingsen407 MHI1.08.42

Asle Farestad428 Kr.s Triathlon1.06.25

Yngve Finne423 Mandalitten56.51

Jan Arild Fredriksen 421Mandalitten1.02.49

Frode Hodne438 Equinor56.25

Atle Homme411 Sørlandsbadet1.03.01

Steinar Håland414 Vrak 31.06.55

Erlend Jahnsen435 MIL1.03.54

Terje Johansen419 Rejlers1.14.46

Erlend Johnsen408 Landskapsentrep.1.10.12

Erik Kallekleiv417 Team Maritim1.07.07

Agnar Kleiven433 Ruud Regnskapskt.1.03.59

Kristian Kleppan405 MHI58.28

Kjetil Kristoffersen403 Applica BIL56.23

Lars Kr. Larsen409 Mandal56.27

Rikardo O. Mikalsen 400 Otra IL1.09.52

Trond Noble434 MCK1.07.50

Erik Udø Pedersen402 Ull Kisa40.09

Vidar Pedersen427 Hogganvik53.33

Arild Sletten410 Holum IL53.10

Helge Sletten426 MHI1.11.32

Edvin Syvertsen422 Umoe54.20

Åge Sæveland413 MHI1.06.55

Jan Erik Thomassen429 Umoe1.09.43

Ronny Torsøe401 Umoe BIL1.11.50

Erling Torvund436 MHI1.08.05

Lars Try404 Tvedestranddeltatt

Steinar Wergeland412 MHI1.04.08

Kåre Aanensen424 Bank SØR52.39

Lars Aanensen418 PWC42.53

Kristoffer Aanensen416 Umoe55.21

Vegard Aanensen425 Lyn Sånum50.05