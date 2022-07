Øystein Tjomslands junior Bore Mikkel har aldri tapt et travløp. Mandag kveld imponerte han da han vant sitt kvalifiseringsløp til det svenske Kriteriet i ensom majestet.

Mandag ble kvalifiseringsløpene til Svenskt Kallblodskriterium og Kriteriestoet, de største løpene for de tre år gamle hestene i Sverige, kjørt på Dannero Travbana i Västernorrlands län.

Nordens ledende unghesttrener Øystein Tjomsland sendte åtte hester til start og kvalifiserte seks av dem til finalene, to av disse vant sine kvalifiseringsløp. Dette bare en uke etter Søgne-treneren kvalifiserte 11 hester til finalene av Svenskt Kallblodsderby og Derbystoet.

Ubeseiret Kriterie-favoritt

Bore Mikkel forblir ubeseiret etter at han sammen med Tjomsland i sulkyen lekte hjem sitt kvalifiseringsløp fra tet. Seks starter så langt i karrieren har gitt like mange seire, og den svarte hingsten seiler alt mer opp som den store forhåndsfavoritten til finaleseieren om snaue to uker.

Nå kan Bore Mikkel også gjenta bedriften som hans onkel, Ridder Prinsen, lyktes med tilbake i 2008, nemlig å vinne Norsk Travkriterium senere i høst. Vinnertida i kvalifiseringsløpet ble 1.28,2a/2140 meter.

Øystein Tjomslands junior Bore Mikkel har aldri tapt et travløp. Foto: Trav365.no

Debutanten sikret forsøksseier

Forsøksseier ble det også for debutanten Spik Borka som vant sitt kvalifiseringsløp til Kritieriestoet, altså hoppeklassen. Tjomsland har gjennom sine framganger i Sverige opparbeidet seg en veldig respekt, og det ble veldig tydelig i nettopp dette løpet. Sørlandstreneren fikk bestemme tempoet i tet, og da han tråkket på gasspedalen nedover oppløpet kunne ingen av konkurrentene følge. Seieren ble veldig enkel og Spik Borka kom til mål på kilometertida 1.32,4a/2140 meter.

Kriteriefinalene går av stabelen søndag 7. august. Finaleløpet i den åpne klassen frister med 600.000 svenske kroner til vinneren, mens man i hoppeklassen kan vente seg en seierssjekk på 350.000 svenske kroner om man skulle stikke mulen først over målstreken.

Disse hestene kvalifiserte Øystein Tjomsland til Derby-finalene: Bore Mikkel Nelson Rappen Guli Hektor Vega Sjø Jenta Spik Borka.