Fetterne Nikkolaj Gulbrandsen og Johannes Gulbrandsen Lunde vant gull i helgas norgesmesterskap i friidrett for ungdommer.

STEINKJER: KIF Friidrett vant tre gullmedaljer, en sølvmedalje og tre bronsemedaljer i dette mesterskapet for utøvere i alderen 15–22 år.

– Det har vært ei fantastisk helg for vår klubb. Vi markerer oss som en av landets beste friidrettsklubber for ungdomsfriidrett, sier Inger Steinsland, leder i KIF Friidrett.

Kvalifiserte seg til senior-NM

Den første norgesemestertittelen gikk til Johannes Gulbrandsen Lunde.

Med et hopp på 6,67 meter i lengde vant han gull i G-18/19-årsklassen. Han vant også sølvmedalje i tresteg med ny personlig rekord på 13,74 meter.

Gulbrandsen Lunde markerte seg også som en av landets beste sprintere i G-18/19 årsklassen. Han ble nummer fem i finalen på 60 meter med 7,20, og dagen etter ble han nummer fem i finalen på 200 meter. Med tiden 22,53 sekunder perset han med et halv sekund og kvalifiserte seg samtidig til senior-NM på distansen.

Solid pers

Nikkolaj Gulbrandsen vant først gull i lengde med 4,70 meter i paraU20-klassen, og noen timer senere sprintet han inn til førsteplass på 60 meter. Med tiden 8,47 perset han med omtrent tre tiendedeler.

Tre bronsemedaljer

Marie Mollestad. Foto: Privat

Marie Mollestad, som debuterte i sitt første norske mesterskap, ble nummer tre i tresteg i J15-klassen. Med et hopp på 10,45 meter hoppet hun samtidig lenger enn kvalifiseringskravet til sommerens junior-NM i U20-klassen.

Mollestad deltok også i lengde, og endte som nummer fem med et resultat på 4,77 meter.

Daniel Winther Sandnes. Foto: Privat

Daniel Winther Sandnes viste at det også er unge, lovende kastere i KIF Friidrett. Med et støt på 13,01 meter i kule i G16-årsklassen ble han nummer tre – og tok sin aller første medalje i et norsk mesterskap.

Linn Andrea Lindevik. Foto: Privat

Det samme gjorde Linn Andrea Lindevik, som løp inn til tredje beste tid på 800 meter i J18/19. Med tiden 2,25,03 vant hun bronse i konkurransen.

Mange talenter

KIF Friidrett hadde ti deltakere med i mesterskapet, og fikk i tillegg til medaljeplassene også mange finaleplasser. I tresteg kom Angelina Min på femteplass i J-18/19 med 10,29 meter, mens Kajsa Liene Borning tok sjuendeplassen i samme konkurranse med 10,03 meter.

Kajsa Liene Borning (t.v.) og Angelina Min. Foto: Privat

Inger Brit Steinsland i KIF Friidrett summerer helga som en stor suksess.

– Med sju medaljer i et norsk mesterskap for ungdom viser vi hvor mange talenter vi har, som trener hardt og målrettet – og som får resultater når det gjelder. Helga viser også hvor stor bredde vi har, og at vi har flere utøvere rett bak de aller beste – som har alle muligheter til å ta siste steget opp til norgeseliten i sin klasse. Vi er utrolig stolt av utøverne våre og gleder oss til å følge dem videre, sier hun.

Kommende stevne for KIF Friidretts utøvere er kretskamp mot Buskerud og Telemark i Grimstad neste helg.