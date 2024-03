Mandals Turnforening (MT), en av Lindesnes' eldste foreninger grunnlagt i 1886, har gjennomgått betydelige endringer og vekst gjennom årene. Vi er i dag Lindesnes kommunes nest største forening, bare slått av Mandalskameratene. Med en imponerende medlemsmasse på rundt 980, er MT ikke bare en viktig del av samfunnet, men også den største arbeidsgiveren for mindreårige i kommunen. Det er gledelig at MT nå ser en oppadgående trend i medlemstallet etter en periode med nedgang under koronaårene. Med 52 dedikerte og betalte trenere, de fleste under 19 år, er foreningen avhengig av deres engasjement for å tilby barn og ungdom et trygt og kvalitetsrikt idrettstilbud. Mesteparten av disse trenerne har selv vært utøvere i foreningen og kjenner til normene og verdiene som foreningen er bygget på. De unge trenere lærer gjennom sin innsats i MT å ta på seg ansvar og ledelse, noe som kan komme godt med i deres senere arbeidsliv.

Kvalitetsopplæring

Turn, som er en idrett med en viss risiko, krever at trenere er godt skolerte og har nødvendige kurs for å håndtere ansvaret for de yngste utøverne. MT har lenge satset på kvalitetsopplæring for sine trenere, og dette har vært avgjørende for foreningens suksess. Uten våre trenere har vi ingen produkter å tilby våre medlemmer og de er selve ryggraden i foreningen.

En sentral del av MTs identitet er de sosiale møteplassene, som kjøkkenet og spisestuen. Foto: Privat

Dette er ikke bare et sted for måltider, men også arenaen for samlinger før og etter trening, pizzakvelder, torskeaftener for de eldre utøverne, leksegjøring, og en kilde til mye latter. Kjøkkenet og spisestuen gir også rammen for feiringer som bursdager, konfirmasjoner, og andre sosiale arrangementer. Det er nettopp den sosiale biten som skiller MT fra de andre foreningene, ettersom vi er like mye en sosial forening som en idrettsforening.

Skal oppgradere

Dessverre har tiden satt sitt preg på MTs anlegg, spesielt kjøkkenet og spisestuen, som nå anses som utdaterte og lite funksjonelle for dagens bruk. MT har derfor tatt det modige steget med å starte prosessen med å oppgradere disse sentrale områdene. Til tross for nylige utfordringer, som pandemien, mener foreningen at det er avgjørende å satse for å skape et moderne og funksjonelt rom, som vil inspirere til økt bruk av bygget og føre til fortsatt sosialisering, integrering og inkludering.

Historien til MT har vist at det er nødvendig å tørre å satse for å opprettholde kvalitet, samhold og glede (som er kjerneverdiene til foreningen). Det kommende prosjektet, med fokus på oppgradering av kjøkkenet og spisestuen, vil ikke bare gi et løft for den daglige bruken, men også legge til rette for større arrangementer som bursdager, fester, og konfirmasjoner.

For MTs unge trenere, som utgjør en betydelig del av foreningen, er kjøkkenet og spisestuen mer enn bare et sted for måltider. Det er hjertet av foreningen, der ukas og månedens treningsplaner legges, konkurranser og reiser planlegges, og der drømmen om et moderne kjøkken, tilpasset dagens behov, lever videre.

Mandals Turnforening ser fram mot en lysere framtid med oppgraderingsplanene for kjøkkenet og spisestuen, og håper på støtte fra lokalsamfunnet for å gjøre drømmen til virkelighet.