Ny pallplass til Egeland

GRENLAND: Det var meldt store mengder nedbør hele helgen og teamet måtte for første gang ta i bruk de såkalte ”regnhjulene”. Med vått og sleipt underlag var verken farten eller tidene som de har vært tidligere, fordelen var at det var likt for alle. Likevel, Egeland klarte å holde RX7´en på banen gjennom alle de innledende kvalifiseringsrundene. Med en sjettetid, en andretid og en fjerdetid som tellende i kvalifiseringsrundene, var Egeland direkte kvalifisert til A-finalen i klassen med motorer inntil 2000 ccm.

A-finalen bød – som i tidligere kvalifiseringsrunder – på utfordrende kjøreforhold. Egeland fikk en god start å lå i tet inntil alternativsporet skulle kjøres, han ble da forbikjørt av sjåføren fra Vikedal. Egeland skrev selv på Facebook at det smakte godt med direkte kvalifisering til A-finalen og en 2. plass. Det ga en ekstra motivasjonsboost med en opptur nå, etter to løp med ”stang ut”. I den første NM-runden ble det seier til Egeland.

Anne Beth Mål Arntzen

I nevnte Facebook-oppdatering skrev Egeland følgende: Takk til alle mine mekanikere som står på når det gjelder og til mine flotte sponsorer som gjør det mulig og holde på med denne galskapen. Ikke mist, takk til Stian Søsæther for leie av bra bil og godt samarbeid, ser fram til fortsettelsen.

