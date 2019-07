Ny seier til Roar Lindland

Nå leder han ProAm-mesterskapet med 12 poengs margin til andremann.

For to uker siden vant Lindland ProAm-klassen da Porsche Supercup gjestet Red Bull Ring i Østerrike, og denne helga gjentok han bedriften på Silverstone i Storbritannia. Nordmannen var også raskest i klassen under kvalifiseringen.

– Det er alltid morsomt å kjøre på Silverstone. Mer enn 300 000 tilskuere var på plass denne helgen, og det gjør at atmosfæren blir magisk. Jeg var litt spent før helgen, ettersom jeg ikke hadde testet på forhånd i motsetning til de fleste konkurrentene, men det fungerte likevel bra med raskeste tid på kvalifiseringen, forteller Roar Lindland.

Det var svært jevnt i kvalifiseringen med de 20 beste innenfor et sekund. I løpet begynte det å regne litt, men ikke så mye at førerne måtte bytte til regndekk. Lindland hadde en god start og ledet ProAm-klassen gjennom hele løpet.

– Alt fungerer meget godt om dagen, og jeg er svært fornøyd med teamet mitt, Pierre Martinet by Almeras. Neste løp er på Hockenheim i Tyskland om to uker, og målet er ny seier da, sier Lindland.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Etter at fire av årets ti løp er kjørt leder Lindland ProAm-mesterskapet, og har 80 poeng. Philip Sager ligger på andreplass med 68, mens Stephen Grove har 60 poeng. Etter løpet på Hockenheim følger et løp på Hungaroring i Ungarn, før Porsche Supercup tar en liten pause. Men da er det klart for flere løp i Carrera Cup Scandinavia for en av Norges travleste bilsportutøvere.