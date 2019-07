Sørlending vant adaptive crossfit-VM

Ole, som bor og jobber i Kristiansand, måtte amputere foten etter en alvorlig arbeidsulykke for fem år siden. Han har vært stadig mer fysisk aktiv etter et halvt år med sykehus og opptrening. Tidligere i år kvalifiserte han seg til WheelWOD Games. Det tilsvarerer Crossfit Games/VM, tilpasset utøvere med en form for funksjonsnedsettelse.

Konkurransen i Canada gikk over fire dager hvor deltakerne ble satt på prøve gjennom 13 harde eventer. Eventene besto av flere elementer, som løping, svømming, olympisk vektløfting, gymnastiske bevegelser, kroppsbevegelser. Her ble testet utøvernes styrke, utholdenhet og hurtighet testet. Ole var best blant sine konkurrenter og sto øverst på pallen til slutt.

Daniel Wiese-Møller

– Jeg må si at det er en lettelse å være ferdig. Kroppen min er fullstendig i kjelleren, og den trenger hvile. Man går med konstant spenning i kroppen de fire døgnene som konkurransen holder på, sa Ole etter endt VM.

Hard konkurranse

Det ble gitt poeng ut fra hvilken plassering man fikk per event: 1. plass ga 100 poeng, 2. 95 poeng, 3. 90 poeng osv. Når uka er slutt,er det den med flest poeng sammenlagt som vinner. I løpet av de to første dagene hadde Ole prestert meget bra og lå på førsteplass. De neste dagene var preget av stiv muskulatur, ryggsmerter og såre hender. Ole var hele tiden fast bestemt på at han skulle gjennomføre.

Daniel Wiese-Møller

– Jeg har heldigvis hatt med meg det beste reisefølget. Tre gode venner som har skreket og heiet på sidelinja, smurt kroppen min inn med varmekrem, massert ømme muskler og hatt troen på når når jeg ikke hadde det selv. Sindre Trondsen har hjulpet meg å bli klar for denne konkurransen og det var ham som hjalp meg med å legge gode planer for hvert event.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les også:

For fem år siden var Ole Kristian i en alvorlig ulykke. Nå venter VM i crossfit.

Stor støtte

Om lag 40 personer, venner og familie, samlet seg på Kjevik for å ta imot verdensmesteren.

– Det er dette som er så gøy med crossfit. Alle heier hverandre fram, og vi har tro på hverandre. Jeg ble møtt av familie og en hel gjeng fra Crossfit 46 på flyplassen, med norske flagg, sjampanje og heiarop. Det var nesten morsommere enn å vinne konkurransen, og jeg er så glad jeg er en del av dette treningsmiljøet!

Daniel Wiese-Møller

Min samboer Angelica Jansen skal også ha en stor takk. Hun er helt rå, og holder ut med meg og alle de timene som går til trening.

Planlegger ny kvalifisering

Ole skal vedlikeholde formen, for allerede i august skal han delta i en ny kvalifiseringsrunde for crossfit-konkurransen Wodapalooza i Miami.Kvalifiseringen skjer over flere uker og de beste utøverne får dra til Miami for å konkurrere der i februar.