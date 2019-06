Sykkelfeber i Jegersberg

KRISTIANSAND: Godt over 40 barn og unge i alderen 6 til 12 år stiller til start på Scott Cup i Jegersberg. Cupen, som er inne i sin tredje sesong, har opplevd en enorm økning på tre år. Spesielt i de yngste klassene som 6 -9 år og 10-12 år har antall unge syklister økt det mangedobbelte. Denne sesongen har vi godt over 70 startende på hvert ritt, dette er en tredobling på tre år.

Terrengsykkelcupen består av åtte ritt, hvor fire er før og fire etter sommeren, alle er på tirsdager. Rittene går på Grønn slette i Jegersberg og har samme løype hver gang. Dette bidrar til kontinuitet og mestring på alle nivå. Her vil også de voksne deltakerne oppleve at man har nok å bryne seg på.

Jan Fredrik Stiansen

I en tid der i hvert fall mediene skaper et bilde av at man syr puter under armene på ungene, bidrar denne cupen til det motsatte. Når startskuddet går, sykler barna av gårde ut i løypene for å mestre terreng og sykkel etter beste evne. Det betyr knall og fall, litt tårer og kanskje et kjede som har hoppet av, men samtidig gir det økt mestring og tro på seg selv. Boller og brus smaker ekstra godt når man er i mål. Rittene er en rekrutteringsarena for barn og unge og det er egne starter for de ulike aldersklassene.

Jan Fredrik Stiansen

Arrangøren vil på vegne av Scott Sup og Kristiansand Cykleklubb takke alle barn og voksne som bidrar til den store sykkelgleden og den gode stemningen på Grønn slette. Spesielt ønsker vi nye deltakere velkommen etter sommeren. Vår-sesongen er nå ferdig og kommende ritt er tirsdag 13. august. Følg Scott cup på Facebook og les om rittet på kck.no.