Toppspiller til ØIF Arendal

BERGEN/ARENDAL: Mario Matic (24) er ØIF Arendals første signering foran neste sesong. Han har i flere sesonger vært en av de beste playmakerne i eliteserien og har de siste tre årene vært i Fyllingen. Snart bytter han gult ut med rødt og svart.

– Jeg er veldig fornøyd med å signere for Norges beste klubb, sier Matic, som har kontrakt med Fyllingen fram til 31. mai.

Han kan stå i en spesiell situasjon om Fyllingen slår Runar i kvartfinalen i sluttspillet. Da er mulighetene til stede for at han kan møte sin nye klubb i semifinalen i sluttspillet.

– Det kan potensielt skje, ja. Det kan bli interessant, men jeg er fortsatt Fyllingen-spiller og skal fullføre den kontrakten, men det hadde vært bittert å slå ut ØIF når jeg vet hvor jeg skal fra høsten av, forteller han.

Matic er fra Stavanger og har spilt på seniornivå for Sandnes, Runar, Stord og Fyllingen. Han var innom Viking som junior.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hadde Kurtovic som trener

Matic trekker fram at det er flere ting som gjør at han nå bytter ut Bergen med Arendal. En av grunnene er Marinko Kurtovic, ØIF-treneren som hadde ansvaret for Matic da han var i Runar.

– Mange ting spiller inn. Jeg jobbet med Marinko da han var i Runar og jeg synes han er en dyktig og profilert trener. Vi samarbeidet veldig bra da jeg var i Runar. Det er masse liv i hallen og stor interesse for håndball og klubben i byen, trekker nysigneringen fram.

ToveLise Mossestad/Mossestad Fotodesign

– Hva slags forventninger har du til ØIF?

– Så absolutt å kjempe i toppen. Klubben er spennende og vant ligaen denne sesongen. Jeg er litt spent på hva som skjer i Europa, hvilken E-cup det blir. Mesterliga er absolutt mulig. I tillegg blir det å vinne gull i Norge, og uansett hvilken E-cup det blir, gjøre det bra i Europa, påpeker han og legger til:

– Jeg ønsker å bli en spiller som bidrar med mye underholdning til publikum. Jeg er en entusiastisk spiller, som spiller med mye følelser på banen.

ToveLise Mossestad/Mossestad Fotodesign

ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic er strålende fornøyd med å ha sikret seg Matic, og til å få et gjensyn med sin gamle elev.

– Vi får en fantastisk midtback, men også en allroundspiller som er veldig håndballklok. Jeg hentet ham til Runar og har fulgt med på ham siden. Han er en spiller som har tatt mange steg, både som spiller og som person de siste årene.

Vidovic får konkurranse

Han trekker fram at dette også sikrer god konkurranse på midtbacken i ØIF, noe Kurtvic føler har manglet. Det har vært en prioritet å finne en ekstra midtback, men at den rette ikke har dukket opp før nå. I dag er Josip Vidovic den selvskrevne eneren. Kurtovic trekker fram at dette også vil gjøre Vidovic enda hvassere.

– Han har vært selvskreven, men hatt en enorm belastning. Dette betyr at vi kan rokere mer. Nå få vi de to klokeste håndballhodene i norsk håndball i samme lag. Dette betyr også at Mario kan ta enda flere steg i sin utvikling. De vil både utfordre og utfolde hverandre og vil gjøre oss enda sterkere. Begge kan også stå i 5-1-forsvar, understreker Kurtovic.