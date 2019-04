Topplassering til Tuva Lislevand

Oddersjaajenta Tuva Lislevand har hatt en strålende skisesong. Hun har i år bevist både for seg selv og andre at hun er blant de aller beste i landet i sin årsklasse.

I løpet av en skisesong møtes 1000 av landets beste juniorløpere for å konkurrere og kjempe om poengene i norgescupen. Å hevde seg i toppen i de ulike årsklassene krever mye både fysisk og psykisk.

Etter helgens to norgescuprenn på Lygna sikret Tuva Lislevand seg tredjeplassen i sammendraget i K 18 år.

Mange høydepunkter

Tuva uttaler at årets sesong har gått over all forventning.

– Jeg la ned mye arbeid i sommer og høst, men at jeg skulle klatre så høyt på resultatlistene allerede i år, var ikke forventet.

Privat

I januar representerte hun Norge i Nordisk juniorlandskamp i Estland. Hun var en av seks jenter som fikk denne muligheten. Det var en lærerik opplevelse. Hun reiste hjem fra Otepaa med gode individuelle plasseringer og en sølvmedalje fra jentestafetten.

Stort å ta NM-medalje

Når Tuva oppsummerer skisesongen, er det sølvmedaljen på jr. NM på Savalen som henger høyest. Medaljen fikk hun på distansen 5 km klassisk. Hun hadde bare stortalentet Helene Marie Fosseholm foran seg på resultatlista. Oddersjaa-jenta husker skirennet som en dag da alt stemte.

–Jeg kjente allerede fra start at kroppen fungerte og at skiene var gode. Med en sein start i klassen fikk jeg sekunderinger og beskjed om at jeg kjempet om medalje. Da var det bare å hente ut alt jeg hadde av krefter. Å ta NM-medalje var utrolig stort, forteller Tuva, når hun tenker tilbake på denne fredagen i mars.

Motivert for videre satsing

Tuva har all grunn til å oppsummere årets skisesong med et stort smil. Vinterens resultater har gitt henne en stor motivasjon til å fortsette det gode treningsarbeidet.

Privat

Hun avslutter sesongen med å gå Haukelirennet lørdag 6. april.

Oddersjaa vil med dette gratulere Tuva med sesongen og ønske henne lykke til videre. ​Det er lenge siden klubben har hatt en langrennsløper som har markert seg på samme måte som henne. Tuva er et stort forbilde for de yngre løperne, både som skiløper og person.