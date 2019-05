Historisk kamp for Gimletroll

KRISTIANSAND: Mangeårig speaker og statistikkfører for klubben, Jan Martin Christensen, gleder seg til å ta i bruk fasilitetene på Stadion.

– Det er en historisk kamp, ingen tvil om det. Om et eller annet Gimletroll-lag en eller annen gang har brukt hovedarenaen som hjemmekamp vet jeg ikke, men A-laget har i hvert fall aldri hatt tilhold der, sier han.

Gimletrolls første sesong på seniornivå var i 2005, da det ble nest siste plass på 3. divisjonstabellen. Opprykket til 2. divisjon ble sikret høsten 2008, og siden har klubben holdt seg på dette nivået.

IK Gimletroll

– På Stadion kan vi tilby en bedre ramme rundt kampene enn hva vi kan på Presteheia – for både publikum og spillere, sier Christensen.

Tapte 0–11

At Røa 2 er motstander i den historiske første kampen på gresset, vekker dårlige minner hos Christensen. Det er nettopp mot hovedstadslaget Gimletroll har gått på sitt største serietap noen gang, i det forrige møtet mellom lagene, i 2017.

– Røa kom med et lag bestående av en rekke Toppserie-spillere. De skulle feire bryllup på Sørlandet, og hadde med seg et utrolig sterkt lag. Våre jenter fikk seg en leksjon av de sjeldne, og tapte 0–11 på Presteheia, sier Christensen.

Ikke mange av spillere i den kampen er fortsatt i Gimletroll, og av disse er bare kaptein Charlotte Haddeland i søndagens tropp.

Revansjelysten

– De kom med et enormt tempo og en rutine i troppen som var en blanding av A-lagsspillere og noen «gamle» toppseriespillere. Vi fikk rett og slett en leksjon i angrepsspill, tempo og presisjon. Personlige feil påførte oss et par baklengsmål for mye etter min mening, men alt i alt var det et velfortjent, men tungt tap. Jeg ser uansett fram til å møte Røa 2 igjen, og er ekstremt revansjelysten! sier Haddeland.

At rekruttlagene ofte stiller ulike tropper fra kamp til kamp, er en utfordring for lagene som slåss om opprykk og mot nedrykk. Vi vet aldri hva motstanderen kommer med, noe som gjør det svært krevende å forberede en god kampplan.

I år, som i fjor, er fem av lagene i avdelingen rekruttlag. Et par av disse skal vi møte når deres A-lag har spillefri, noe som betyr at de kan forsterke laget med Toppserie-spillere mer enn ellers.

Men selv om jeg gjerne hadde sett at andrelagene hadde blitt samlet i en egen serie, er det også mye god læring i å møte disse lagene, hvor våre jenter ofte må bryne seg på unge landslagsspillere og garvede Toppserie-veteraner.

Favoritter

Røa 2 er særlig godt forspent med tidligere landslagsspillere, og flere av dem var på banen da Grei 2 ble slått 5–1 i serieåpningen forrige helg.

Røa er etter min mening det beste laget i hele avdelingen, og vi må spille enda bedre enn i første kamp mot Urædd (seier 3-2) for å ha mulighet til å tukte dem – uansett hvilket lag de stiller. Vi gjorde mye bra mot Urædd, men det er også mye som kan bli bedre.

Det er selvsagt også en utfordring at vi har et helt nykomponert mannskap hvor halvparten av spillerne kommer fra Donn – ja, noen av dem hadde ikke engang debutert der før de ble med videre til Gimletroll!

Naturgress

Vi vet heller ikke helt hvordan det vil slå ut å spille på naturgress, ettersom dette er blitt en sjeldenhet på norske arenaer, og vi har jo ikke rukket mange treninger på underlaget foran Røa-kampen. Men det har heller ikke Røa!

Angrepsspiller Emma Sannæs Kristiansen, som kom fra Express i vinter, er enig:

– Jeg har stor tro på at det å være de eneste som spiller hjemmekampene sine på naturgress vil være til vår fordel. Jeg har vokst opp med å spille på naturgress, og har mange gode minner med underlaget, sier hun.