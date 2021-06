Slo til med NM-bronse

NM-veka 2021 ble arrangert i solfylte Kulåsparken i Sarpsborg. Det var en stekende sol og flotte forhold hele dagen.

Dagen startet med kvalik, så semifinale og finale til slutt. Jarand-Matias kjørte rolig og kontrollert gjennom alle seksjonene i kvaliken. I x-trial har de noe som heter double lane, som innebærer at to og to kjører parallelt mot hverandre i en løype, og førstemann i mål vinner. Her kjørte Jarand-Matias best av alle og dermed ledet inn i semifinalen.

Ettersom Jarand-Matias ledet, startet han sist, som er en fordel i semifinalen. Kjøringen var nesten plettfri, men fikk en 5'er som skjøv ham ut av gulljakten og lå dermed på 3. plass inn i finalen.

Finalen endret ikke mye på plasseringene, og finalen ble avsluttet også med double lane. Der viste Jarand-Matias hvem som er sjefen og slo alle konkurrentene, men dessverre utgjorde det ikke noe forskjell på plasseringene.

Jarand-Matias er fornøyd med konkurransen, og ser frem til VM i Frankrike kommende helg. Tusen takk til støtteapparat, sponsorer, familie og venner for all støtte!