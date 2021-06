Forsvarte NM-tittelen

OSLO: – Det var nervepirrende, men også spennende, å spille en turnering der jeg hadde press på meg. Den følelsen har jeg ikke hatt på lenge, sier en fornøyd Danila Gataullin etter å vunnet NM-finalen med 21-14 og 21-14 mot Andreas Holmedal fra Askøy.

Junior-NM har blitt utsatt flere ganger denne sesongen på grunn av koronapandemien. Denne helgen var det endelig gitt klarsignal for arrangementet og Kristiansand Badmintonklubb stilte med 16 spillere.

Det var i semifinalen mot Amund Huus fra Frogner at regjerende norgesmester Danila ble mest presset. Huus ledet 17–7 i første sett før Danila Gataullin fikk kontroll på nervene og spillet. Forspranget var for stort, men 19-21 vitner om en kraftig innhenting på poengene. De to neste settene vant Danila 21-18 og 21-15.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å ta meg sammen og snu spillet da jeg lå så klart under. Selv om jeg ikke vant førstesettet, hadde jeg en god følelse med meg inn i andre og tredje sett, sier gullvinneren.

Danila Gataullin (19) er opprinnelig fra Leksvik i Trøndelag, men har vært bosatt i Kristiansand siden sommeren 2020 hvor han har fullført videregående skole på Akademiet. Han har også bestemt seg for å fortsette videre badmintonsatsing i Kristiansand de kommende årene.

God bredde

Det ble mange medaljer til KBK i helgens junior-NM. I tillegg til å vinne gull i herresingle spilte Danila også mixed double for anledningen. Julie Marie Abusdals (18) makker Kevin Elson er langtidsskadet, og Danila overtok hans plass i mixeddouble. Det endte med en bronsemedalje til Julie og Danila i deres aller første turnering sammen.

– Det var gøy å prøve seg i mixed double, noe jeg vanligvis ikke spiller. Selv om vi hadde håpet å gjøre det litt bedre, får vi si oss fornøyd med tredjeplass. Single er mitt fokus, så det var litt vanskelig å vite på forhånd hva vi kunne forvente i mixed, oppsummerer Danila Gataullin.

Herman Ruud (18) og June Bøhn (18) fikk også bronse i mixed double.

I herredouble var det også mye KBK i semifinalene. Herman Ruud spilte sammen med Hermod Holte Haugland (17), mens de to 16-åringene Filip Bøhn og Sander Østhassel har vært et fast doublepar siden de begynte med badminton som 7-8-åringer.

Filip og Sander er blant de beste spillerne i sin årsklasse, men at de skulle spille seg helt fram til en semifinale i junior-NM, mot tre år eldre motstandere, var det nok ingen som hadde tenkt på forhånd.

– Dette bør motivere dem til videre doublesatsing, uttalte KBK-trener og morfar Terje Dag Østhassel etter semifinalen, hvor de tapte 21-16, 21-11 mot de senere norgesmestrene Amund Huus (Frogner) og Ludvig Smith-Meyer (Sandefjord).

Også i damedouble ble det bronsemedalje. June Bøhn (18) og Julie Marie Abusdal hadde håpet på en finale, men spillet satt ikke helt etter lang tids fravær av turneringer. I semifinalen ble det tap 2-1 i sett mot Katja Ellingsen (Bergen) og Kristine Ødegårdstuen (Moss).

Det var lenge usikkert om det ble noe junior-NM på denne siden av sommeren, men Norges Badmintonforbund og arrangørklubben Bygdø Badmintonklubb fikk klarsignal fra kommuneoverlegen i Oslo bare en drøy uke før arrangementet skulle starte.

Kristiansand Badmintonklubb hadde flest deltakere med av alle klubbene, i et mesterskap med deltakerbegrensning. Bare 32 spillere fikk delta i single (herre og dame) og kun 16 par i doublekategoriene.

Fornøyd trener

Hovedtrener i KBK, malaysiske Ikmal Hussain, var ganske fornøyd med helgen.

– Det er gøy å se at mange spiller bra, også de som ryker ut i første og andre kamp. Innledende runder er jeg veldig godt fornøyd med. Men i semifinalene ble det dessverre en del stang-ut, mens seieren i herresingle redder helhetsinntrykket. Det var uansett godt å få en turnering på tampen av sesongen.