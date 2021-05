Nådde drømmen om VM-billett

UTØVERBLOGG: Tidligere i mai konkurrerte jeg i Crossfit Games’ age group online qualifier (AGOQ). Dette er en online-konkurranse som varer i ei helg, hvor man skal gjennomføre fem økter for å prøve å kvalifisere seg til mesterskapet Crossfit Games. Et slags uoffisielt verdensmesterskap innen denne idretten. De som står igjen som topp 20 i verden etter helgas fem økter går videre til konkurransen som avholdes i Madison, Wisconsin, USA fra 27. juli til 1. august. Jeg konkurrerte i klassen jenter 16–17 år og kom på 13. plass sammenlagt. Det er første gang en tenåring fra Norge har klart å kvalifisere seg til Games.

Dette har vært min store drøm siden jeg begynte å satse på crossfit, og å nå dette målet så fort var noe jeg aldri hadde sett for meg. Jeg har tidligere konkurrert i to år i AGOQ i klassen under (14-15 år). Dette er da mitt første år i aldersklasse 16–17 og jeg regnet ikke med at det skulle gå så bra som det gjorde, ettersom jeg var en av de yngre i klassen og vektene økte. Likevel klarte jeg å sjokkere meg selv og det var utrolig stas.

Jeg har trent som vanlig og fulgt programmet som treneren min, Jacqueline Dahlstrøm, la opp til meg. Da jeg så hvor bra det gikk i Crossfit Open og skjønte at jeg hadde en god sjanse i AGOQ, begynte jeg å trene hardt mot den avgjørende kvalifiseringshelga. Jeg øvde spesielt mye på øvelser jeg visste kunne komme og som jeg visste jeg måtte jobbe mer med. En av disse var rope climbs. Noe som virkelig lønte seg da det kom 15 rope climbs i den ene økta.

Videre frem mot Games vil jeg fortsette å trene som jeg gjør. Jeg vet ennå ikke så mye om hvordan mesterskapet blir lagt opp, men jeg vil prøve å få styrket svakhetene mine. Sponsorer er også noe jeg leter etter for tiden og jeg sikret meg nylig min første av forhåpentlig flere samarbeidspartnere.

Alt i alt er jeg kjempegodt fornøyd med egen innsats. Det er ingen hemmelighet at kvalifiseringshelga er noe av det tøffeste jeg noen gang har vært igjennom, både fysisk og mentalt. Så det var virkelig deilig å se at alt det harde arbeidet lønnet seg. Jeg gleder meg masse til veien videre, eventyret har bare så vidt begynt!

