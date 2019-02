Sørlendinger på nasjonal talentleir

Først med en samling for guttene og deretter jentene. Equinor Talentleir er siste hinder før et eventuelt landslagsuttak.

– Disse samlingene handler ikke bare om fotball, men også om det som foregår utenfor banen. For meg er det viktig med samhold for å kunne trives, og det er akkurat det vi har her. Vi skaper ikke konkurrenter her, men lagvenninner. For meg er det nesten det viktigste og det er noe jeg vil ta med meg videre, sier Sara Bogstrand Tønnesen fra Randesund IL.

Flere talentleire i vente

– Det betyr uendelig mye å bli tatt ut til en slik samling som dette. Man blir kjent med mange nye jenter fra hele landet som har samme interesse som deg, og det er veldig spennende og samtidig veldig lærerikt. På disse samlingene får du brynt deg skikkelig fordi alle som er med på disse samlingene er veldig gode. Jeg tar med meg mye ny lærdom hjem, og du får det lille ekstra sparket til å jobbe enda hardere for å nå målene dine, sier Kamilla Bruhjell fra Flekkefjord.

Jentene (J15) skal igjennom denne og to talentleire til, før første offisielle landskamp mot Sverige venter i september. For 2003-jentene (J16) ble dette siste talentleir før cirka halvparten skal spille landskamper i Makedonia i slutten av mars.

Hos gutta var 15-åringene fordelt på to jevnbyrdige tropper. I mars kommer det en ny samling hvor det deles opp i en landslags- og skyggelandslagsgruppe før kullet spiller sine første offisielle landskamper i Østerrike og Italia i månedsskiftet april-mai.

For 16-åringene begynner det virkelig å dra seg til. Dette er siste samlingen før omtrent halvparten skal representere Norge i kamper mot England, Brasil og Frankrike i februar.

Spilleridentitet og spisskompetanse

– Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Det er cirka 1000 spillere per kull som vurderes som talenter og er inne på et eller annet nivå i Landslagsskolen, så spillerne skal være stolte over å bli tatt ut her, sier fagansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland.

– Hos spillerne ser vi etter eierskap til egen utvikling. De som har det lille ekstra til å trene ekstra, pushe grenser og tilstedeværelse. Så ser vi etter en type spilleridentitet. At du står for noe ekstra på banen og har en spisskompetanse, fortsetter Grøttland.

Samlingen er en viktig kartleggingsarena inn mot landslaget. I tillegg til trening og internkamper, jobbes det mye med videoanalyse.

– Modellen med Landslagsskolen har tre hovedintensjoner. For det første å være en referanse- og stimuliarena for våre aller beste spillere. For det andre være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag, og gjennom de ulike nivåene skal vi finne spillere som er best egnet til å spille landskamper. For det tredje er det også en skoleringsarena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første landskamper har du noen år med felles skolering i ryggsekken til tross for at man kommer fra ulike klubber, sier Grøttland.