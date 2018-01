Hele Berås-familien bidro til suksess

TØNSBERG: Etter en trøblete sesong i 2017 har Arild Berås, med base på Sørlandets Travpark, innledet året på strålende vis. Søndagens seier på hjemmebane med Graceland E.P. ble fulgt opp med nok en stallseier på Jarlsberg Travbane fredag. Eldstedatteren Malin gjorde ingen feil i salen på favoritten Hip Hop d'Estino og berget seieren på målstreken etter en nervepirrende oppløpskamp mot utfordreren Jet Z.

- Jeg er veldig fornøyd! Løpet ble slik jeg hadde håpet, men hun er litt treg fra start slik at vi taper mange meter. Det at hun vinner i dag var en stor prestasjon, hun måtte hente igjen mange meter på konkurrentene, understreket Malin (29), som samtidig røpet at hun kommer til å satse hardere på montésporten i år enn i fjor.

Hesteguiden.com

Lillesøster Madelen (27) har flyttet til Sverige, og foran TV-skjermen gjorde hun entusiastisk sitt til å hjelpe familiehesten inn til seier. Se klippet av den engasjerte sørlandsjenta her. På sidelinjen trippet en nervøs trener i minuttene før måldommeren hadde fått studert målfotoet og kunne utrope Hip Hop d'Estino som vinner av løpet.

Se video av oppløpet her:

- I dag kjente jeg pumpa gikk skikkelig, dette var skikkelig gøy! Jeg må ikke ha for mange av disse (jevne oppløpsstridene, red.anm), jeg kjenner at jeg begynner å bli sliten. Jeg hadde et elendig år i 2017, men nå har stallformen virkelig kommet i 2018. Med to seiere allerede må vi jo være kjempefornøyde, fastslo Berås i seiersintervjuet med TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hesteguiden.com

Privat

Øystein Tjomsland noterte seg for årets første V75-seier på Bjerke lørdag da han sammen med Gringo Boko gjorde konkurrentene til statister. Vallaken forsvarte sitt innerspor fra start og var siden i en klasse for seg.

- Han er veldig god denne hesten, han hadde krefter igjen til å spurte også etter ordentlig tøff kjøring fra start, fortalte Øystein Tjomsland på seremoniplass.

Gringo Boko forlater nå sørlandstrenerens stall til fordel for Kjetil Helgestads base på Toten. Det er ingen dramatikk knyttet til flyttingen, da andelslaget som eier Gringo Boko har flere hester i trening hos begge disse trenerne. Vinnertiden ble 1.16,0a/2100 meter.