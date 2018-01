Såpeføre i Vinterkarusellen

MANDAL: Den tredje runden bød på store utfordringer både for arrangør og deltakere. Grunnet været ble den vanlige løypen skrinlagt da det ikke var brøytet, og en alternativ løype ble lagt opp. Den gikk ned Bankeveien, inn til Sjøsandsleiren og fulgte deretter Sjøsandsveien (langs stranden) forbi Bestemor (fyrlykt) til løperne kom til Buviksveien, en stikkvei fra Fr. Nansens vei og deretter tilbake til Bankeveien.

De som skulle løpe 3 km fikk valget mellom en og to runder, og den lange ble fordelt på fem runder. Løypen er ikke kontrollmålt, kun målt på kart.

Beste herre og dame på kort distanse ble, Bjørn S. Oftedal (20), Mandal kommune, 22.28, og Mari M. Kristensen (9), 23.25.

Beste herre og dame på den lange distansen ble Hadi Moradi (127), MHI, 39.18 og Ingrid Ukkelberg (110), MIL, 41.43.

Føret var sleipt og glatt for de 25 løperne,. Det var vanskelig å få feste og flere løpere «klaget» over stiv ryggmuskulatur. Enkelte mente at de fikk noe feste langs Sjøsandsveien. Åtte løpere valgte kort og resten den lange.

Neste løp i vinterkarusellen er i Søgne om fjorten dager, 3.februar - vel møtt!

Resultater

3. løp Vinterkarusellen 2018

”3KM” (2/4 km)

Menn Mosjon

Tommy Abrahamsen 10 Enter 27.58 (4km)

Kristen Dybesland 13 Spregevig 11.45 (2km)

Kalle Glomsaker -- MHI delt.

Bjørn S. Oftedal 20 Man. Komm. 22.28 (4km)

Lars Try -- Lillesand IL 29.00 (4km)

Damer Mosjon

Elisabeth S. Jæger 1 Nodeland 29.26 (4km)

Mari M. Kristensen 9 23.25 (4km)

Benedikte M. Pedersen 5 16.53 (2km)

10KM (ikke kontrollmålt)

Damer junior

1. Amalie Lekva 108 Sp.kl. Vidar 43.52

Menn akt. 23 – 34

1. Hadi Moradi 127 MHI 39.18

2. Tor G. Ubostad 126 Fiskelaget 52.31

Menn vet. 35 – 39

1. Frode Jensen 124 TeamTempo 48.45

Damer vet. 35 – 39

1. Ingrid Ukkelberg 110 MIL 41.43

2. Randi Dyrkolbotn 111 Vass. Damen 44.27

Menn vet. 40 – 44

1. Fernando Bravo 138 Kr.s løpekl. 41.24

Menn vet. 45 – 49

1. Rony L. Cortes 139 Optimera 49.50

2. Arild Krogstad 143 GE Healthc. 56.58

Damer vet. 45 – 49

1. Hanne Kråkeland 153 Vass. Damen 53.29

2. Gudrun Fladen 137 Vass. Damen 55.58

Menn vet. 50 – 54

1. Sven Arthur Ljosland 123 FVN 51.28

Menn vet. 55 – 59

1. Tore Hansen 135 Lillesand 48.34

2. Arvid Haaverstad 151 Herreklipp. 50.07

Damer vet. 55 – 59

1. Inger Saanum 112 GE Healthc. 42.52

Menn vet. 60 – 64

1. Kristian Kleppan 129 MHI 41.32

Menn vet. 65 – 69

1. Kristen Bue 142 MIL 54.45

2. Arne Pedersen 125 Revmatiker. delt.