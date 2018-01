Trailersjåfør nektet sørlandsfavoritten start i travløp

BAMBLE: Et ungarskregistrert vogntog satte en effektiv stopper for trafikken i begge retninger da den ble stående bom fast på Brevikbrua mellom Bamble og Porsgrunn mandag kveld. Politiet i Telemark meldte på Twitter at sjåføren nektet å samarbeide, og oppga ikke personalia. Midt i trafikk-kaoset havnet Kristine Sørensen (19) fra Saltrød.

Amatørtreneren var på vei til Klosterskogen Travbane i Skien for å starte varmblodshesten Ubuntu, som var gjort til favoritt i sitt løp senere på kvelden. En frustrert Sørensen måtte etter hvert innse at tiden løp i fra henne, og måtte stryke sin hest fra løpet.

- Vi hadde kommet 200 meter forbi en alternativ avkjøring da det ble bom stopp i trafikken inne i en tunnel. For oss med hestehenger var det ikke mulig å snu, det var jo midtrabatter der. Jeg så på klokka i halvannen time og håpet i det lengste, men til slutt måtte jeg bare innse at det ikke var mulig å rekke løpet, forteller Sørensen.

Sammen med arbeidsgiver Enok Antonsen har hun eid og trent frem mange travhester de siste årene. Anslagsvis 200-300 starter har deres hester gjort, og dette var bare andre gang de hadde en favorittspilt hest til start.

- Jeg skal fortelle deg hvordan det føltes å ta den telefonen til banen for å stryke Ubuntu, det var helt grusomt. Det spesielle er at forrige gang vi hadde en favoritt i et travløp, Leia Brodda, ble hele løpsdagen avlyst på grunn av snøstorm! Det vil seg liksom ikke når vi har betrodde hester, sier Sørensen lakonisk.

Oppi det hele oppførte heldigvis Ubuntu seg eksemplarisk, til tross for støyen som var inne i tunnelen.

- Jeg tror aldri jeg har hatt så snill hest med på tur noensinne, han skrapte så vidt i gulvet med beinet et par ganger. De store viftene ble etter hvert skrudd på i taket, og en annen hest ville sannsynligvis blitt smågal i en slik situasjon. Jeg var livredd for å måtte ta hesten ut av hengeren og leie ham inne i tunnelen med massevis av trailere rundt. Heldigvis var ikke hesten preget av situasjonen, og kastet seg rett i matfatet da han kom hjem på stallen. Nå melder vi til løp på Sørlandets Travpark førstkommende søndag, sier Kristine Sørensen.