NM-sølv til Oddersjaa-utøver

Fredag presterte Tuva karrierebeste da hun gikk inn til denne sølvmedaljen ved Savalalen.

Tuva sier følgende:

– Jeg er først og fremst veldig fornøyd med å ta min første NM-medalje. Jeg gikk mitt beste renn noen gang og da er det ekstra gøy at det var i dette mesterskapet. Jeg startet seint i klassen min og fikk hele veien sekunderinger om at jeg kjempet om sølvet. Det var gøy å krysse målstreken å vite at jeg hadde tatt medalje i junior-NM.

Lørdag var det skøyting distanserenn på programmet. Tuva var den som fikk best resultat av Oddersjaaløperne, og ble nummer 15. Søndag var det kretsstafett. Tuva forteller:

– Lørdagens renn var litt tyngre. Jeg kjempet lenge om en topp-ti-plassering, men var klønete og falt drøye to kilometer før mål. Dermed ramlet jeg litt ned på listene.

Vil bli aller best

Nå ser hun fram til norgescupfinalen på Lygna om to uker. Der håper hun å forsvare pallplassen i sammendraget, men vet at det er tett og hard konkurranse om plassene.

– Videre skal jeg fortsette å jobbe mot det store målet om å bli verdens beste langrennsløper.

Også Ole Gunnar Lund Jensen fra Oddersjaa gikk et av sine beste løp da han ble nummer 78 av 172 fullførende løpere i M18 på fredagens 10 km klassisk.

For samtlige resultater:

Fredag – klassisk, lørdag skøyting, Søndag – stafett menn, søndag – stafett kvinner

Ungdomsstafetten

Thomas Mollestad var en av åtte løpere fra Agder og Rogaland som var tatt ut til å gå Ungdomsstafetten i Holmenkollen. Agder og Rogalands andrelag som Thomas gikk for ble nummer 20, mens Agder og Rogalands førstelag gikk inn til 13. plass.

Resultater

Ungdomshelten

Daniel Omfjord gikk lørdag Ungdomshelten, og ble totalt nummer 2.

Resultater

Ungdomsbirken

Markus Kittelsen (47) og Hans Lossius (59) har gått ungdomsbirken.

Resultater: Gutter 15 Gutter 16

Sesilåmi

Marius Harv, som forrige søndag ble nummer 42 på Vasaloppet, ble lørdag nummer 3 på Sesilåmi.