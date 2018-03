Duo klar for Express

GRIMSTAD: Jerome kommer fra Vinje og skal studere i Grimstad de neste fem årene. Han har i løpet av den siste tiden imponert både Roy Ludvigsen og Arve Seland på trening og blir derfor en del av A-stallen.

Magnus Gundersen har allerede notert seg for to scoringer i oppkjøringen, og har vist hva han står for med sin hurtighet og scoringsteft. Vi gleder oss til å se både Jerome og Magnus i sesongen 2018!