KIF: - Utrolig deilig med seier

SKEDSMO: - Vi skulle ha to poeng, uansett hva. Så det var utrolig deilig å kunne ta med seg hjem en seier til Kristiansand, sier KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen, som oppsummerer søndagens kamp i Skedsmohallen slik: - Vi starter litt rustent de første minuttene, men får etter hvert satt forsvaret, spiller bra etablert og kan gå til pause med femmålsledelse. Vi starter andreomgangen ganske bra, men det siste kvarteret blir vi passive i angrepsspillet og bakover glipper det litt i midtsektoren. Strekspillerne får mye plass og skaffer en del straffer som Johannes (Jåsund, red.anm.) setter.

Fakta: KAMPFAKTA Lillestrøm TH-KIF 23-25 (8-13), 1. divisjon menn Tilskuere: 103 i Skedsmohallen, søndag 19. november Dommere: Marte Marie Varlo og Jovana Dasic. Utvisninger: KIF 5 x 2 min., Lillestrøm 4 x 2 min. Spillere KIF (mål i parentes): Johannes Jåsund (6, alle på straffe), Øyvind Frigstad (6), Erlend Årstein Hansen (2), Aleksander Halkjelsvik Aabel (2), Bendik Holstad (2), Kristian Malerød Larsen (2), Simen Gården Aanjesen (1), Sindre Rosseland Sørli (1), Kristian Nordvik Thyssen (1), Sebastian Schultz Hansen (1), Jostein Pedersen (1), Simen Neset, Jesper Brekke Hansen og Christoffer Meinich. Lagleder KIF: Tihomir Baltić. Toppscorer Lillestrøm: Sondre Beck Muffetangen (7). Lagledere Lillestrøm: Truls Inge Knudsen, Peder Jacob Seierstad, Anita Tveter og Fredrik Wannebo Yttereng. Banens beste: Johannes Jåsund (KIF) og Sondre Beck Muffetangen (Lillestrøm).

Kjørte over hjemmelaget

Det var Lillestrøm som kom best i gang. I løpet av de tre første minuttene rakk sørlendingene utvisning, teknisk feil og bomskudd, før Jostein Pedersen sørget for første KIF-scoring, 2-1. Så smelte Øyvind Frigstad inn et langskudd, 3-2.

Finn Sverre Lislevand

Da sju minutter var spilt og Lillestrøm hadde lagt på ytterligere to mål, 5-2, våknet bortelaget fra en for tidlig vinterdvale. Godt forsvarsspill og gode redninger fra Simen Neset i mål, gjorde at østlendingene ikke klarte å score på de neste 12 minuttene. Imens utlignet Kristian Malerød Larsen på 5-5, mens Frigstad førte kristiansanderne opp i ledelsen, og om litt stod det 5-8 til bortelaget. En ledelse KIF beholdt til fire minutter før slutt i andre omgang. Det kunne virke som om hjemmelaget var i ferd med å bli parkert, før Simon Mathijs reduserte, 6-8. Mens Lillestrøm gikk inn i nok en åtte minutters målløs periode på stillingen 7-9, var KIF virkelig kommet i scoringsmodus. Rett før pausesignalet lød sørget Kristian Nordvik Thyssen for komfortabel femmålsledelse, 8-13.

Finn Sverre Lislevand

Thrilleravslutning

Etter sidebytte var hjemmelaget hissig på å revansjere, med Sondre Beck Muffetangen i bresjen. Og snart skulle det vise seg at vertskapet var i ferd med å spise seg innpå KIF-ledelsen. På stillingen 18-20 tok KIF-trener Tihomir Baltić timeout.

Simen Neset byttet plass med Christoffer Meinich, som debuterte mellom KIF-stengene. Selv om han sørget for flere viktige redninger, ble det en tung periode for utespillerne. Varsellampene fortsatte å blinke og KIF tok ny timeout på 20-22, åtte minutter igjen å spille. Så kom nok en Lillestrøm-scoring, 21-22.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Finn Sverre Lislevand

Da fem minutter gjenstod, fikk Sindre Rosseland Sørli en høyst ubeleilig marsjordre. Lillestrøm utlignet 22-22 med Eirik Hornnes Hybertsen og Chris Finnmann Gulliksen førte Lillestrøm opp i ledelsen, 23-22, 45 minutter siden sist. Takk og lov for rutinerte Simen Gården Aanjesen som utlignet for sørlendingene, to og et halvt minutt før slutt. Simen Neset var tilbake i mål. Aleksander Halkjelsvik Aabel fulgte opp med et nærskudd i siste spilleminutt, 23-24. Nå var det Lillestrøms tur til å ta timeout. Men det var gjestene som trakk det lengste strået da Malerød Larsen satte endelig punktum med gjennombrudd bare tre sekunder igjen å spille, 23-25.

Finn Sverre Lislevand

- Vant fortjent

- Fullt fortjent seier etter å ha ledet 90 prosent av kampen, ifølge Christoffer Meinich, keeperdebutanten som høstet mye skryt for sin innsats. 20-åringen er tidligere Fjellhammer-spiller, men var ute med skade forrige sesong. Etter klubb-byttet håper han på flere innhopp på kristiansandslaget. - Det er derfor jeg kom til Sørlandet, smiler keeperen, som kombinerer med UiA-studier.

Finn Sverre Lislevand

Kristian Malerød Larsen synes også det var «deilig med seier», spesielt å kunne sette det siste målet. Den råsterke strekspilleren fra Tjølling kan glede seg over stadig mer spilletid.

Finn Sverre Lislevand

En annen som var ekstra fornøyd etter kampen, var venstrekant Johannes Jåsund, kåret til beste KIF-spiller. Han satte seks av syv straffer, var delaktig i flere kontringer og bidro sterkt i forsvar.

Møter tabelltoer

Etter helgas seier er KIF tilbake på åttendeplass på tabellen. Kommende helg blir det lørdagsfest når Nærbø kommer på besøk. Jærbuene, tabelltoer etter ubeseirede serieleder Runar Sandefjord, røyk på sitt andre tap da de møtte Viking TIF i helga.

Finn Sverre Lislevand

Dette er en kamp KIF-trener Tihomir Baltić ser frem til. Nå håper han å bygge videre på det gode spillet fra helgas førsteomgang, og ikke gi bort sjanser til motstander slik som i sisteomgangen. - Da bommer vi for mye, spiller ukonsentrert og udisiplinert i sluttfasen. Men det viktigste var å hente to poeng, sier han.

Inger M. Witteveen

KOMMENDE KAMP: KIF-Nærbø, lørdag 25. november, kl. 16.00, Idda Arena.