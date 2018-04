Fra sykdom til toppen av pallen

Fjorårssesongen ble en stor nedtur uten et eneste hopp på vinterstid. Jeg ble syk i august 2016 og fikk etter lengre tid påvist astma som følge av infeksjon i lungene. Dette holdt meg borte fra trening til februar, og på det verste orket jeg ikke å gå til postkassa. Dette var utrolig frustrerende, da alle lagkameratene mine reiste landet rundt og konkurrerte.

Fakta: Konica Minolta Norges Cup Hopp Norges Cup i hopp består av fem klasser hvor man rangeres etter nivå: NC Elite NC A NC B NC C NC Veteran

Etter to uker med full trening i februar presterte jeg å brekke ribbeinet under aking, og dette var siste tegn på at sesongen 16/17 ikke skulle bli min sesong.

Perioden etter sykdommen og skaden var preget av frustrasjon, men mest av alt var jeg svært motivert. Jeg var aldri i tvil om jeg ville fortsette å satse på skihopping selv om jeg ikke hadde ett eneste hopp på sju-åtte måneder. Jeg følte ikke jeg hadde fått ut potensialet mitt som skihopper, og det gjorde at jeg ikke klarte å gi meg.

Jeg ønsket en ny start etter den tyngre perioden, og det førte til at jeg flyttet til Oslo og sluttet meg til mitt nye team Kollenhopp. Dette hopp-teamet holder til i Holmenkollen og består av flere dyktige trenere og en seriøs og fin utøvergruppe. Her fant jeg meg fort til rette og ble veldig motivert for satsingen videre.

Sommeren og høsten bestod av treningssamling i Planica i Slovenia, Fis-Cup renn i Finland og norgescup-renn rundt i Norge. Dette var mine første renn etter sesongen, og jeg klarte målet mitt om å rykke opp til norgescup klasse A etter gode resultater i Norges Cup klasse B før vinteren startet.

Vintersesongen 17/18

I vintersesongen har det vært flere norgescup-renn. Jeg har hoppet i klasse A, uten at jeg har fått ut de store prestasjonene og resultat i konkurranse. Selv om jeg har hatt god utvikling både teknisk og fysisk gjennom hele vinteren har ikke teknikken vært stabil nok, og jeg fikk ikke ut mine beste hopp i konkurranse.

Med to femteplasser som bestenotering så langt i sesongen, gledet jeg meg til siste rennhelg hvor jeg håpet å gjøre gode og lange skihopp. Etter en relativt lang pause med påskeferie og lite hopping var jeg spent på hvordan sesongavslutningen skulle gå.

Oppturen

Lørdag 7. april ble en stor opptur for min del i Tveitanbakken som ligger i Notodden. Med hopp på 94 og 100 meter kom jeg på en 2. plass, 5 poeng bak vinneren. Dette ga meg selvtillit og beviste samtidig at hoppingen min holdt til topplasseringer. Under kan du se mitt svev på 100 meter:

Den påfølgende søndagen var det nok en gang duket for en jevn duell mellom meg og Jens Gaarder, lørdagens vinner. I prøveomgangen var jeg én meter bak ham, men etter 1. omgang lå jeg ett poeng foran med et hopp på 92 meter. I 2. omgang satt jeg alene igjen på toppen, og klarte å holde hodet kaldt. Med 91 meter og 3x 19 i stil beholdt jeg ledelsen, med knappe 0,5 poeng. Dette gjorde at jeg vant mitt første renn i NC-A på nesten tre år, noe som var en veldig god følelse og selvsagt gir ekstra motivasjon i arbeidet inn mot neste sesong. Nå skal jeg fortsette å utvikle meg både teknisk og fysisk, og ta nye steg i hoppbakken

Jeg gleder meg til fortsettelsen og mange lange svev!