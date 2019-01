KBK må spille kortene riktig

KRISTIANSAND: Grunnspillet i eliteserien spilles ferdig med fire kamper for KBK i Badmintonsenteret i helga. Arrangørklubben må spille kortene sine godt, det vil si at damekortene må gi uttelling for at de største konkurrentene Moss og Frogner skal slås. Stavanger og Bergen i kamp nummer to og fire bør gå bra, men det gjelder å skaffe seg et godt utgangspunkt foran finalerunden i mars.

– Vi har åtte gode jenter. Det betyr at vi har flere å bytte på, og Vilde Espeseth (21) og Helene Abusdal (40) i spissen for våre jenter blir vanskelige å slå, mener KBK-trener Rik Hermans (24), som selv blir en viktig spiller sammen med nyervervelsen Ikmal Hussain (24).

4 x Wåland

– Ikmal fra Malaysia er viktig som trener og sparringpartner, men bidrar også til å ta ut laget, spiller selv og gjør andre gode. Jo, vi har dyktige jenter. Søstrene Marlene (21) og Emma (18) og kusinen Marie (24) og moderen Sonja Wåland (49) samt Thea Johansen (24) og Marie Mørk (17) skal alle spille.

Hermans forteller om guttesiden at den er jevn og god nok til å bidra i poengplukkingen, også mot de beste, her Moss og Frogner. Haugerud har KBK møtt og tapt 4–6 for i november. Jim Ronny Andersen (43), Mads Marum (20) og Jonas Østhassel (17) utgjør sammen med de to trenerne stammen på herresiden. Eivind Lund (41) og Kevin Elson (15) er også i troppen.

– Vi har et bra lag og den sterkeste damesiden vi har hatt på lenge, men det gjelder å treffe riktig på lagoppstillingen, sier nederlandske Rik Hermans, som selv har veldig lyst på en norsk gullmedalje før han gir seg i KBK og flytter hjem til Nederland til sommeren.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Det skal spilles ti enkeltkamper i hver lagkamp, og hver spiller kan bare spille to kategorier. I tillegg til fem herrespillere, er det nok med tre damespillere for å utgjøre laget, så kampen om plassene er hard og trenerne har et luksusproblem med hvem som skal spille i de ulike kampene.

Ingelin Espeseth

Generasjonsskifte

Treneren legger til at generasjonsskiftet nesten er gjennomført i KBK.

– Det er en blanding av ungt og eldre med en gledelig gruppe på åtte gode damespillere. På spørsmål om hvorfor det er slik svarer han klart:

– Det er fordi at jentene kan spille mot alle guttene i klubben og bli dradd opp på den måten.

Det er stor spenning i KBK-leiren foran helgens badminton. Gjør Q’ene i kortstokken at KBK kommer til medaljekamp? Kan den tidligere kongen Jim Ronny Andersen spille opp mot noe av sitt gamle jeg? Har KBK noen knekter som kan bli trumfkort? Noen nye ess i ermet? Til det siste er svaret klart – malaysiske Ikmal.

I tillegg til eliteserie, spilles det også 1. divisjon denne helgen. KBK 2 leder 1. divisjon avdeling Sør/Vest og skal opp mot Bergen 2, Djerv, Sotra og Askøy.