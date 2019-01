Løbefjes#365. Nulltogo

Høsten 2017 hadde jeg og to gode kamerater et veddemål gående der vi var enige om å klare å gå ned med ti prosent hver på vekta. Det gikk fint. Vi gikk alle tre inn i julen 2017 veldig mange kilo lettere.

Men hva nå, tenkte jeg. Skal jeg bare legge på meg de veldig mange kiloene igjen?

1.januar 2018 la jeg ut et bilde av meg selv på Facebook med teksten Løbefjes#1. 364togo. Lista var lagt. 2.januar kom Løbefjes#2. 363togo. Mange, inkludert meg selv, hadde vel ikke helt trua. «Enda et hårete nyttårsforsett».

– Skal du løpe hver dag?

– Ja, HVER dag!

Slik gikk no dagan. Jeg klarte å holde hodet og motet oppe, og fortsatte. Hver eneste dag i 2018 har mine Facebook-venner vært plaget med Løbefjeset mitt. Jeg har hatt et år så å si fritt for sykdom, og de dagene det har vært litt smårusk har jeg løpt det av meg og sluppet unna det meste av gørr.

En kjedelig periode på ti dager i sommer gikk med til noen «alternative løbefjes» i form av kajakk, sykkel og romaskin da akillesen slo seg litt vrang etter en litt hektisk periode med bakkeintervaller, men ellers har jeg løpt og løpt. Stort sett ute, noen ganger på mølla hjemme. På ferier, helgeturer og jobbreiser har joggeskoene vært med og det er rett og slett blitt en god greie i det daglige.

Etter hvert som det gikk opp for meg at jeg ville nå målet, så har det jo blitt litt snakk om hvordan dette var mulig. De som kjenner meg vet at jeg ikke helt var den som aktiviserte meg selv så veldig årene før i fjor…

Når jeg nå klarte det er det jo enkelt å komme med noen tips til hvordan andre også kan få det til, og det er jo dessverre ikke så veldig geniale tips. Du har nok hørt noe liknende før, men min måte å gjøre det på var altså å sette meg et konkret mål, der målet var å løpe HVER dag.

Du trenger naturligvis ikke å løpe eller trene HVER dag, men jeg er veldig sikker på at grunnen til at jeg klarte det var at jeg faktisk måtte løpe HVER dag. Jeg kunne ikke hoppe over en dag med dårlige unnskyldninger for meg selv. De dagene jeg slet med tiden og motivasjonen, så var det heller ok å korte ned litt på økta.

Det andre konkrete tipset er å fortelle om det til noen. Du trenger ikke gjøre som meg å legge ut fjeset ditt på Facebook HVER dag, men sørg for at noen vet om målet ditt og at de «passer litt på deg». Du blir fort godt vant til skryt fra venner og bekjente, og det løfter deg frem. Facebook fungerer veldig bra til det. Oppbacking fra den eller de du bor sammen med, foreldre, venner, kollegaer og andre gir deg god støtte og det hjelper!

Jeg gjorde det i tillegg enklere for meg selv ved ikke å trene sammen med andre. Jeg trengte ikke å trene til faste tider, eller tenke på hva jeg spiste, eller hvor langt jeg skulle løpe hver gang. Jeg løp sjelden mindre enn 5km og sjelden mer enn 15km. Noen intervalløkter og noen styrkeøkter for rygg og knær, men ikke et veldig system. Eneste systemet var nedtellingen fra #365 til #0.

31. desember la jeg ut mitt siste Løbefjes for 2018. Litt stolt. Jeg måtte innrømme det. Da jeg kom hjem fra den siste turen hadde kone og barn stelt i stand kakefest med familie og venner. Da var jeg enda stoltere og skjønte at jeg hadde gjennomført nyttårsforsettet mitt på en måte som ble lagt litt merke til.

– Hva skal du gjøre 1. januar 2019?

– Vet ikke.

Nå en uke etter er fasiten at jeg har løpt hver dag i 2019 også. Men jeg har ikke lagt det ut på Facebook.