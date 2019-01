Jogget seg gjennom Skikarusellen

KRISTIANSAND: Ettersom snøen lar vente på seg i Kristiansand, var det løp i Baneheias lysløype som sto på programmet i torsdagens skikarusell. Den 2,2 kilometer lange løypa ble løpt to ganger, med start og mål ved Svarttjønn.

Oppslutningen var ok, men det er flere av deltakerne som savner snøen. Kanskje kommer den i neste uke, og man bør være tidlig ute, hvis man skal få gleden av den. Lokalsporten tok som vanlig en prat med både deltakere og arrangør.

Helge Josdal (47)

Hva er dine mål for 2019?

– Det er å holde kroppen i form. Løping og skigåing er medisin for kroppen. Man kommer seg ut i naturen og får testet seg. Og så er både Baneheia og Bymarka utmerkede steder å trene.

Terje Josdal (54)

Hva synes du om å benytte Baneheia til turer, trening og rekreasjon?

–Det er et helt fantastisk område. Og jeg trener her to ganger i uka.

Hva er dine mål for 2019?

– Det er å gå Hovden Tour på ski. Jeg ønsker også å sykle Kristiansand-Hovden, og jeg har lyst å løpe Sentrumsløpet og Svalandsgubben.

Knut Pilskog (72)

Trener du alene eller sammen med andre?

– Jeg trener alene, bortsett fra når jeg er med på Skikarusellen og på Terrengkarusellen. Jeg er med på Justøy-trimmen en gang i uka. Det er sirkeltrening hver tirsdag. Og så er jeg med på dans.

Jon Viervang (58), arrangør fra Sparebanken Sør

Hvorfor er det viktig at folk er med på Skikarusellen?

– I Skikarusellen ønsker vi å samle idrettsmiljøene i regionen, og spesielt er det viktig å samle de som går for bedriftene i sør. Vi trenger anlegg og snø, og anlegg har vi, mens snøen venter vi på! Det er dessuten viktig at folk trimmer jevnlig. Skikarusellen ønsker å stimulere til fysisk aktivitet og gjerne stimulere med konkurranse.

NB! Det er stort sett Skikarusell hver torsdag i januar og februar. Sjekk www.bedriftsidretten.no, og møt opp der løpet eller rennet er.