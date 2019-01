Lokal spiss og svensk keeper til Arendal

Vital Curtis Kaba har meldt overgang fra Oslo-klubben Frigg, men han er opprinnelig Arendal-gutt og har spilt aldersbestemt fotball for både Grane og Hisøy. Han fikk sitt gjennombrudd i fjor da han ble toppscorer for Frigg og markerte seg som en fysisk sterk angrepsspiller som vil tilføre Arendal en ny dimensjon offensivt.

Fra Allsvenskan

Leopold Wahlstedt (20) kommer fra Dalkurd som spilte i Allsvenskan forrige sesong. Han har også aldersbestemte landskamper for Sverige og overbeviste både på og utenfor banen da han var på prøvespill før jul.

Nå er altså begge spillerne signert, og Steinar Pedersen er glad for å ha to nye, viktige brikker på plass.

– Leopold er en ung keeper med spennende utviklingspotensial. Sammen med Øyvind Knutsen utgjør han et sterkt keeperteam, og jeg er trygg på at de begge vil bidra til å presse hverandre til å ta nye steg. Det er veldig bra at vi nå har to gode keepere som begge har ambisjoner om å konkurrere om å være førstevalg, sier Pedersen.

Etter at begge keeperne fra 2018-sesongen forlot Arendal sist høst, så har det lenge vært klart at det måtte komme inn en ny keeperduo før 2019-sesongen. Steinar Pedersen lyktes med å hente sin tidligere elev Øyvind Knutsen allerede sist høst, men det har altså tatt noe lenger tid å finne riktig kandidat som kan utgjøre den andre halvdelen av keeperduoen.

– Vi hadde Leopold på prøvespill før jul, og han ga et godt inntrykk både som type og på feltet. Derfor er jeg glad for at vi fikk denne overgangen på plass. Det gir oss et veldig godt utgangspunkt å ha to så bra keepere som kan utfordre hverandre i treningshverdagen, sier Pedersen.

Overbeviste

Vital Curtis Kaba er en annen spiller som har overbevist i løpet av prøvetreningene. Steinar Pedersen fulgte ham i fjorårssesongen der han hamret inn mål for Frigg i 3. divisjon. Han ble derfor invitert på prøvespill som altså har endt med at han har signert kontrakt.

– Vital var noen dager hos oss før jul, og jeg ble overbevist både av det han viste på treningsfeltet og gjennom de samtalene jeg hadde med ham, sier Pedersen.

Da han spilte aldersbestemt fotball, var han som regel brukt i backposisjon, men de siste årene har han altså fått en mer offensiv rolle - og det store gjennombruddet kom altså da han spilte for Frigg i fjor.

– Det er positivt å få inn en lokal gutt som nå flytter hjem for å utvikle seg ytterligere som fotballspiller. Han imponerte mange i fjor, men har ennå ikke tatt ut sitt fulle potensial. Derfor gleder jeg meg til å jobbe sammen med Vital og forhåpentlig bidra til hans videre utvikling. Han er en fysisk sterk spiss som både kan spille alene på topp og i en spissduo. Han har ferdigheter og et potensial som tilfører oss noe nytt, sier Steinar Pedersen.

Jakter flere

Med de to siste nysigneringene på plass begynner A-stallen foran 2019-sesongen å ta form.

– Vi skal fortsatt ha inn to-tre flere spillere. I øyeblikket er vi litt få. Men vi begynner nå ha den bredde og kvalitet vi trenger for å kunne være konkurransedyktige gjennom en lang sesong. Vi skal ha konkurranse om plassene, og samtidig kunne rullere på laget uten å svekke kvaliteten, sier Steinar Pedersen.