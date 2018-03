Slik kler du deg i kulda

Om vinteren skal du legge grunnlaget for sommerens triatlonsesong. Da er det fornuftig å trene mye mengde med lav intensitet. Men samtidig er det snø i lufta og is på veien. Og så er det skrekkelig kaldt, i hvert fall når det blåser fra Sibir! Da er det lett å forkorte treninga.

Men kler du deg riktig, er mye gjort.

Først og fremst, er det viktig med stabil kroppstemperatur? Ja, å kle seg riktig, handler om mer enn komfort. Hvis du kler deg feil, må kroppen hele tida "kompensere". Og det tar energi, som du først og fremst skal bruke på andre oppgaver, nemlig å løpe teknisk godt og med rett intensitet.

Så hva skal du velge? Vi kan i hvert fall fastslå at bomull ikke duger. Bomull er et mykt naturfiber, men dessverre er stoffet uten svettetransporterende evner.

Når du svetter, suger bomullen vann og svette inn i fibrene og holder dem der. Det gjør at stoffet er varmt om sommeren og kaldt om vinteren, noe som igjen betyr at musklene dine må bruke (for) mye energi for å stabilisere temperaturen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Men er det forskjell på de dyre og de billige løpeklærne? Ja, og den viktigste forskjellen er som regel svettetransporten. I de mer forseggjorte klærne ligger den svettetransporterende evnen i fibrene, og den kan derfor ikke vaskes ut. I tillegg holder de dyrere løpeklærne bedre på passform og farge.

Det er de små tingene som avgjør? Langt på vei, ja. Å bruke lue og gode sokker er viktig.

Å kle av og på seg under trening, er krevende. Men bruker du lue, er det enkelt å regulere kroppstemperaturen; ved å ta av og på deg lua i korte perioder. Det samme gjelder hansker og "buff".

De færreste løper uten sokker på vinteren. Men det er viktig å velge riktig stoff. Hvis foten ikke er skikkelig tørr, kan du pådra deg både gnagsår og blemmer. Det betyr ofte opphold i treningen din, og det vil du aller helst unngå. Så derfor, også når det gjelder sokker, er det viktig å ikke bruke bomull.

Har du kontinuitet i treningen, er det større sannsynlighet for at du holder motivasjonen i gang, og at du lykkes med målet du har satt deg for treningen din.

Sørg for å holde deg frisk og skadefri, altså.