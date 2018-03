Fra nest siste plass til norgesrekord

Jeg begynte med trening da jeg var 19 år gammel. Min bestekompis Hans Jørgen Rulffs og jeg fant ut at vi skulle løfte vekter sammen. Nivået og ambisjonene var ikke all verden, men etter hvert som årene gikk, ble det gradvis mer seriøst. Vi oppdaget strongman og fant ut at dette var tøft og moro!

Vi skaffet et stort hjullaster-dekk og noen vanndunker som vi fylte med sand. Da hadde vi dekk og en slags "farmer’s walk", og dette trente vi med utendørs ei stund, En dag fant vi ikke dekket, fordi noen hadde tatt det og trillet det ned en bratt bakke og ut i et vann. Vi slet så mye med å få opp dette dekket at vi fant ut at vi måtte finne oss en skikkelig plass å trene!

Privat

Derfor meldte vi oss inn i KST (Kristiansand Strong Team) og begynte å sikte oss inn mot NM. Dette var i 2011 og på den tiden var det kun delt opp i to herreklasser, -90 og -105 kg.

Privat

Jeg husker jeg kom på nest siste plass i -90 og derfra kunne det jo egentlig bare gå oppover. Det har det også gjort. Jeg har vunnet en rekke konkurranser i NM i enkeltøvelser, og hittil har jeg en 5. plass som beste plassering i Norges sterkeste. Jeg mener jeg er god for pallplassering i år, hvis bare formen er der 26. mai i Lillesand, utenfor Lillesand Fitness. Jeg oppfordrer alle til å møte opp for et knakende rått show!

280 kilo i markløft (video):

Jeg jobber som mekaniker på REC Solar Norway (Elkem solar) og stortrives der. Jeg blir ofte utfordret av kolleger om å løfte alt store EL-motorer, ventiler, vanndunker og annet. Jeg vet hvor lett det er å skade seg, så jeg prøver å holde igjen litt der og heller ta meg ut på trening. Men skadene uteblir ikke der heller. Jeg har slitt med strekk, kramper, betennelser, rifter i begge bicepsene og korsryggen, så skader er absolutt den største utfordringen med denne sporten. Når seieren er på plass, og jeg endelig står på toppen av pallen, er planen og roe ned, fokusere på familien og og kanskje heller stille litt for gøy på mindre konkurranser.

Privat

Min samboer Trude Selsvold er den som sørger for at kroppen min får nok mat. Hun er kjempeflink på kjøkkenet og det passer meg veldig fint da jeg er fullstendig ubrukelig der. Å ha en partner som støtter meg så mye i det jeg driver med betyr ufattelig mye. Strongman på høyt nivå tar enormt med tid og det er dyrt med så mye mat og kosttilskudd. Vi har også ei datter sammen, som heter Tiril. Hun har akkurat fylt to år og hun er et skikkelig sjarmtroll som sørger for enormt mye glede og liv i hverdagen.

Privat

Tidligere har jeg drevet litt med kampsport og motorsport. Jeg har prøvd boksing og thaiboksing, men det var aldri noe jeg brant skikkelig for. Jeg prøvde å kombinere det med styrketrening, men det ga meg ikke den samme gleden. Etter hvert stod jeg bare igjen med styrketreningen da det var det som ga meg mest glede. Motorsporten var utrolig moro, der har jeg drevet med motocross og drifting. Det kan godt hende jeg tar opp noe av det på et senere tidspunkt, da eneste grunnen til at jeg sluttet var økonomien.

Stokkeløft på 110 kilo (video):

Målet mitt i år er å delta skadefri på NM og ta en topp tre-plassering og ellers delta på andre konkurranser. Vi er så heldige som har Knut Bjorvatn som arrangerer NM enkeltøvelser i Tvedestrand. Der er det også en gylden mulighet for å sette norgesrekorder, da du kan sette av all energi til kun én øvelse. Jeg har norgesrekord i hantel over hodet. Jeg veide inn på 80 kg og løftet samme vekt over hodet. Veldig moro å løfte min egen kroppsvekt på én arm over hodet!

Norgesrekordløftet på 80 kilo i hantel (video):

Syns denne var bedre Kai Kendrick Norges rekorden på 80kg ;) Posted by Runar Andersen Kjellevand on Wednesday, May 27, 2015

Egil Berli Johnsen og kona Kikki Berli Johnsen er også to store profiler innen strongman som har arrangert mange konkurranser, de gjør veldig mye for miljøet og bidrar til å holde sporten i live!

Apollon’s 113 kilo (video):

113 kg appollons Var på konkurranse i tvedestrand idag, veldig fornøyd med ny pers i appollons! Takk til Knut Bjorvatn for at han arrangerer disse konkurransene og takk til Proteinfabrikken.no for sponsing av premier! Posted by Runar Andersen Kjellevand on Saturday, June 18, 2016

Strongman-miljøet er veldig bra. Det er en sport der konkurrenten din gjerne heier deg frem hvis du sliter med et løft, eller skal sette ny rekord. Vi i Kristiansand Strong Team har vært et veldig tett og bra miljø. Sånn som situasjonen er nå, står vi imidlertid uten lokale å trene i. Vi har Lillesand Fitness, som vi kan bruke, der har eieren Kai Kendrick vært så snill at han har åpnet dørene for oss, men vi skulle jo helst hatt noe sentralt i kristiansand eller eventuelt litt i utkanten. Så hvis det er noen som vet om et lokale som hadde egnet seg som et strongman-gym, så gjerne kontakt enten meg, Steinar Fredriksen, eller noen andre i klubben, det hadde vi satt kjempestor pris på!