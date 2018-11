Gullfangst for sørlandske svømmeveteraner

KØBENHAVN: I skyggen av Nordsjøstevnet dro flere av Master Sørlandets "voksne" svømmere til Åbne Københavnske Masters, som regnes for det mest tradisjonsrike stevne for Masters i Norden.

Svømmedamene fra Masør satte som vanlig preg på resultatlistene og hentet hjem ni førsteplasser, hvorav syv individuelle og to i lagsvømming.

Lise Lothe (51) vant 50m rygg med sterke 32,85 i en knallhard duell med svenske Caroline Lindborg (33,15). Begge damene er blant verdens beste i årsklasse 50-54 år. Lise var best i stevnet med denne tiden uansett mastersklasse helt ned til 25-29 år!

I tillegg vant hun 100 m fri på sterke 1,03.72 og ble toer bak klubbvenninnen Janne Thorstensen (52) på 100 m butterfly med 1,16,07 mot Jannes sterke 1,12,46.

Janne på sin side vant også 50 m butterfly med pene 31,56, også en sterk tid selv i verdensmålestokk.

Marianne Fuglestveit (42) vant 100m medley på 1.11.95 og kom helt ned i 1,07.95 på 100 m butterfly som ga andreplass i en tøff klasse.

Ann Kristin Riiser (41) var meget suveren i klassen på 50 m bryst (35,75) og 100 m bryst (1,16,94). På den sistnevnte distansen hadde hun stevnets beste tid uansett klasse.

Sammen med Heidi Prestbakmo (53) vant Ann Kristin, Janne og Marianne 4x50 m fri i klasse 40-49 år med 2,03,70 over fire sekunder foran nest beste klubb.

På 4x50 m medley i samme klasse vant Masør-jentene meget klart (12,6 sek!) med sterke 2,10,19. Her svømte Lise, Ann Kristin, Janne og Marianne alle sterke etapper.

I 4x50 m mix (to damer og to herrer) tok Masør to sølvmedaljer i klasse 50-59 år i 4x50m fri og 4x50m medley.

Her svømte i fristafetten Lise, Frank Carstensen (63), Geir Nilsen og Marianne, mens Lise, Harald Schreiner, Geir Nilsen og Heidi var mannskapet i medley-stafetten.

Gøy å se at Masør-damene stadig holder formen ved like og ser fremover mot fremtidige EM-og VM-konkurranser, hvor de jo har vunnet mange mesterskap i lag og også individuelt senest i VM i Sverige i fjor.

