Årets uttak til EM er klart, og jeg skal representere Norge i klassen lettkontakt senior damer -55kg. EM i år er 17.-25. november i Maribor, Slovenia, samme by som da jeg deltok i EM i 2016. Heldigvis har jeg utviklet meg mye siden den gang, og har to år mer erfaring i bagasjen, så jeg føler meg bedre forberedt denne gangen. Målet er å ta medalje, og jeg kommer til å kjempe hardt for å gå helt til topps.

Gull i Scandinavian Open

Den siste konkurransen som telte til EM-uttaket var Scandinavian Open som gikk i Oslo 29. september. Der fikk jeg gått to kamper, først mot en nordmann, og finalen mot en danske. Jeg vant over begge, og hadde en veldig god følelse i kampene mine. Jeg beveget meg bra, og fikk til mange av de nye tingene jeg hadde øvd på over sommeren. Som siste konkurranse før EM var det også en god test for å sjekke formen og få en pekepinn på hvor det må gjøres justeringer.

Fullt fokus i oppkjøringen

Etter at uttaket ble offentliggjort i midten av oktober, har det vært fullt fokus i oppkjøringen for å toppe formen fram mot EM. Grunnlaget ble lagt allerede i sommer, da jeg deltok på treningsleirer og samlinger i både Hellas, Italia og Bulgaria. Nå de siste ukene skal den siste finpussen gjøres, og jeg skal delta på landslagssamlinger både i Norge og i Italia, hvor jeg har vært så heldig å bli invitert. Dermed har jeg sikret at jeg får gode muligheter for sparring før konkurransen. Noen filmer fra teknikk-trening fra oppkjøringen kan sees her:

