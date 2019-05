ØIF Arendal tapte igjen – må vinne tre finaler på rad

ELVERUM: Det endte med 22-30-tap og ØIF er under med 0–2 i kamper i finalen som er best av fem kamper.

For å ta sluttspillgull, må ØIF vinne de tre neste kampene. Basert på de to første finalene, så ser det vanskelig ut, men langt fra umulig. Er det noe en har lært av å ha fulgt med på håndball i flere år, så er det at det i håndball snur veldig fort. Det kan det gjøre for ØIF også. Det er med andre ord ingen grunn til å gi opp før den tredje finalen i Sør Amfi på søndag.

– Vi gjør for mange enkle feil, klarer ikke å tette igjen. Plutselig er de fire mål foran og det klarer vi ikke hente inn. Mot slutten er det tafatt, sa Sondre Paulsen til TV 2 etter kampen.

Fakta: Kampfakta Elverum – ØIF Arendal 30–22 (16–12) 2. sluttspillfinale Terningen Arena. Dommere: Lars Jørum og Håvard Kleven Utvisninger: Elverum 3×2 min. ØIF 2×2 min. Flest mål Elverum: Sigvaldi Gudjónsson 7 mål. Kristijan Jurisic 1, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic, Martin Lindell 4, André Lindboe 3, Sondre Paulsen 5, William Fiala Gjermundnes 1, Hermann Vildalen 2, Eirik Heia Pedersen 2, Laurits Mo Rannekleiv, Olaf Richter Hoffstad 1, Kjetil Åndal, Jesper Munk 1, Åsmund V. Strat, Sander Løvlie Simonsen 2, Kenny Ekman.

– Men det er små marginer i håndball. Stolpe inn og et par målvaktsredninger så kan vi være der. Vi er avhengig av å vinne søndag. Vinner vi da, kan det gi Elverum en annen følelse, men vi må vinne søndag, så enkelt er det, fortalte Paulsen.

Ny målvakt

Marinko Kurtovic hadde satt André Bergsholm Kristensen mellom stengene fra start denne gangen. Ellers var det uforandret hos ØIF. Men Kurtovic varslet til TV 2 før kampen at det ville bli lagt om i forsvar og ikke kjørt bytter fra starten av i kampen. Han trakk fram at ØIF gikk for å lage flere brudd, og at hans elever måtte være mer tålmodig.

TV2-ekspert Bent Svele sa på sin side at han mente Elverum hadde mer bredde enn ØIF og at det var nok til å være favoritter over fem kamper.

Slik var kampen

Allerede etter 39 sekunder var standarden satt i den andre finalen. Hermann Vildalen taklet Elverums Gudjonsson og fikk kampens første tominutter. Sjumeter ble tildelt Elverum, som ble satt i mål.

Men i undertall satte først Eirik Heia Pedersen inn 1-1, før Jesper Munk etter tre minutter sørget for 2–1 til ØIF. Og da Elverum kom i sitt neste angrep, og fikk sjumeter, da var Bergsholm Kristensen på plass og reddet. Bergsholm Kristensen hadde tre redninger på de fem første minuttene.

Etter sju minutter var lagene likt, 2–2.

9.13 var gått da ØIF fikk lagets andre tominutter, denne gangen til Jesper Munk. Elverum brukte ikke lang tid på å utligne.

11 minutter var gått da Elverum nok en gang fikk straffekast, det tredje i kampen. Nok en gang reddet Bergsholm Kristensen.

Etter 13 minutter hadde ØIF ledet 5–3 og 6-4, mye takket være målvaktspillet til Bergsholm Kristensen.

De ti første minuttene var det få scoringer, men de neste minuttene eksploderte det. 8–6 sto det til ØIF etter 15 minutter.

Elverum var à jour på 8–8 etter 16.30, etter at ØIF hadde gjort to feil i angrep på rappen. Den tredje feilen sørget for at det ble 8–9. Og det gikk ikke lang tid før det var 8–10. Da tok ØIF omgangens første time out. ØIF ble hardt straffet for de feilene som ble gjort.

ØIF ville ha et par straffekast, uten å få gehør hos dommerne. Begge gangene kunne det minne veldig om en Elverum-spiller som dekte inne i feltet.

19 minutter var gått da det begynte å se skummelt ut for ØIF. Martin Lindell holdt seg til baksiden av låret og måtte gå av banen. Det var dårlig nytt for ØIF i en liten motbakke. En motbakke som ble større etter 20.30, da Elverum satte inn sin sjette scoring på rad. ØIF lå under 8–12.

Det minnet veldig om de vi så i Sør Amfi på søndag, dessverre,

I overtall klarte ØIF å holde seg inn i kampen. Tre angrep på rad ble omsatt i scoring. Innimellom fikk Jesper Munk en kilevink i hodet som sørget for at han måtte sette seg på benken. 25 minutter ble passert med 11–14.

ØIF hadde to muligheter til å komme to mål bak, men to ganger ble det gjort feil i angrep som. Den ene gangen var Elverum ubønnhørlige og satte inn 11–15. Ikke lenge ble vondt til verre. Magnus Fredriksen kontret inn en ny scoring.

William Fiala Gjermundnes ble satt inn. Han utfordret Elverum med en gang og satte inn 12–16.

Omgangen ble avsluttet med en strålende redning av Kristijan Jurisic. Det holdt ØIF på en viss kontakt med vertene foran andre omgang.

Til TV 2 i pausen uttalte Marinko Kurtovic at han var fornøyd med starten, der laget opptrådte disiplinert, men at det så sprekker og de bryter helt med konseptet.

Fra starten i andre omgang var både Munk og Lindell på plass igjen.

Elverum fikk cen første scoringen, og den første tominutteren etter pause. ØIF fikk muligheten i overtall til å knipe inn på ledelsen til vertene. Lindboe fikk muligheten fra sjumeteren og utnyttet den. Men Elverum svarte med en kunstscoring fra kanten. Likevel sørget Martin Lindell for at overtallsperioden i alle fall ble vunnet.

Men da sjansen til å knipe inn til tre mål bak, ble nye feil gjort. Basert på antall feil, var det nesten et mirakel at Elverum ikke hadde flere måls ledelse.

Elverum spilte 7 mot 6 i angrep. En feil og Kristijan Jurisic satte ballen i et tomt mål og sørget for at det bare var tre mål opp.

Etter 40 minutter sto det fortsatt fire måls ledelse til vertene, men like etter ble det økt til fem mål på en kontring. Nok en feil førte til det scenarioet.

Det sto 16–21 da klokka viste 41 minutter. 41.20 var gått da ØIF tok den andre time outen i kampen.

Elverum giret opp i forsvar, men ØIF klarte langt om lenge å finne en åpning og holdt seg på fire mål bak.

45 minutter ble passert med en stor mulighet til å komme tre mål bak, men atter en gang var det Elverum som ville mest i duellen og vant ballen. Elverum gjorde feil også de, og Sander Simonsen utnyttet det og gjorde 19–22.

Det virket som en forbannelse var kastet over ØIF, for hver gang muligheten til å komme seg inn i kampen, ble det gjort feil. I tillegg ble den defensive jobben ofret og returløpene var ikke av kjent merke fra ØIF. 19–22 ble 19–25. Og på et straffekast fra Westby ble det 19–26.

Da passerte klokka 50 minutter. Det meste så kjørt ut. Elverum brukte også tiden de fikk lov til i angrep. Plutselig var det åtte måls ledelse til hjemmelaget.

51.49 benyttet ØIF sin siste time out for kampen. Marinko ba om at avtalene skulle holdes ut kampen og at det skulle avsluttes på en skikkelig måte.

Nå hadde ikke ØIF akkurat marginene med seg. Det smalt noen ganger i stolpene. Det ble dekt innenfor i feltet noen ganger som det ikke ble blåst, men Elverum var alt i alt et bedre lag og gjorde langt færre feil enn årets seriemester. Det var forskjellen på lagene.

ØIF tapte en periode med 0–7 også i andre omgang, fra 19–22 til 19–29.

Litt hevet det seg på slutten. Det endte 22–30.