Jo da, det svinger rundt Bjaavann Golfklubb. Atle Bartha representerte Norge i The Open Championship i Skottland. Nå venter ny representasjonsoppgave – EM på Rungsted Golfklubb (tre mil nord for København). 22 nasjoner deltar i denne fire dagers turneringen i dette lagmesterskapet. For to år siden gjorde Norge tidenes beste prestasjon i dette mesterskapet for spillere over 50 år. Da endte vi på en sjetteplass og Bjaavann Golfklubbs Atle Bartha var da også en del av det norske seksmannslaget.

– At det satses på dette mesterskapet, viser forberedelsene til danskene. De tok ut sin bruttotropp i vinter og har hatt samlinger på mesterskapsbanen i april, mai, juni, juli og august. Helt klart at hjemmebane er en åpenbar fordel. Og danskene er blant favorittene sammen med Irland, Skottland og England.

Atle forteller videre at den norske målsettingen er å gjøre det bedre enn sjetteplassen for to år siden og komme inn i medaljestriden. Da må de etter to dagers spill være blant de åtte beste for å komme i A-sluttspillet. Vår mann er likevel noe betenkt foran mesterskapet:

– Jeg har igjen fått ryggproblemer og det gjør meg noe usikker. Men jeg gleder meg enormt. Dette er hva jeg trener for, sier 56-åringen som oppnår skikkelig lengder når han drar opp den kraftigste kølla (driveren) fra bagen. Da fyker den 45 grams lette ballen i gjennomsnitt 230 meter i lufta før den tar bakken og triller videre. (Sør Arena er til sammenligning 105 meter lang).

Jakob Buchardt

Les også:

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Etter å ha slitt med psykiske vanskeligheter i flere år, ble dette redningen for Atle (56)

Golfeliten

Viktor Hovland har satt golf på den norske idrettskartet. Oslogutten spilte seg sist helg til det såkalte kortet som gir ham anledningen til å spille blant verdens beste golfspillere på PGA-touren kommende sesong. Men han kommer dessverre ikke til Bjaavann.

Samtlige av våre beste hjemlige spillere skal imidlertid svinge køllenepå banen i Ålefjær til helga. Dette norgescupstevnet er klubbens desidert største arrangement på flere år, og daglig leder i Bjaavann Golfklubb, Glenn Ugland, forteller at det stilles med 50 frivillige fra klubben for å kunne dra denne turneringen i havn:

– Dette er spillere toppnivå og vi anbefaler folk å ta seg en tur ut på Bjaavann i helgen. Ikke bare for å bli imponert av fantastisk golfspill, men også ta et blikk på banen som ligger i naturskjønne omgivelser. På klubbhuset er det også anledning til å få seg noe forfriskende.

Bjaavann stiller med fire av de 77 deltakerne. Og største forventning må vi nok sette til Jonas Lønn. På en god dag kan ha legge seg helt opp i tetsjiktet.

Golf Grønn Glede

Dagen etter norgescupen er det duket for Golf Grønn Glede. GGG Open er en turnering for deltakere og ledsagere i Golf Grønn Glede. I tillegg kommer spillere med nedsatt funksjonsevne. 20 lag med til sammen 70 spillere fra Sør-Norge blir å finne på Bjaavann, og igjen stiller klubben med et femtitalls frivillige for å ro arrangementet i havn.

GGG ble etablert i 2005 og er et tilrettelagt golftilbud med fokus på helse og fysiske aktivitet. Målet er å gi deltakerne mulighet til å være aktiv med golf etter egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. GGG er et samarbeid mellom Golfforbundet, norske golfklubber, Lyberg & Partnere, Mental Helse, Kreftforeningen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og Diabetesforbundet.

Målgruppa er personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging. I 2019 inkluderer dette blant annet rusavhengige, psykiske helseproblemer uføretrygdede, langtidssykemeldte, funksjonshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte lungesyke og diabetes.

Golfpresidenten Marit Wiig og ordfører Harald Furre komme og kaster glans over arrangementet.