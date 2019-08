Lillebror Tjomsland tok ansvar

Øystein Tjomsland sikret andre- og tredjeplass i de svenske Kriterie-løpene søndag, og kunne dermed naturlig nok ikke kuske stallens øvrige hester da Sørlandets Travpark åpnet portene søndag kveld. I sjefens storløpsfravær tok lillebror og høyre hånd Vidar ansvaret og sørget for en strålende kveld på hjemmebane.

Ikke mindre enn tre stallseire ble for Tjomsland-armadaen, og Vidar kusket selv Valle Hugo inn til seier, den første siden slutten av januar for den fire år gamle vallaken.

– Endelig var det Valle Hugo sin tur igjen. Vi prøvde ham uten sko på beina for første gang i dag, og det var nok en medvirkende årsak til at han presterte så godt. Jeg må passe på å skryte av hele teamet vårt som legger ned en formidabel jobb med hestene, fortalte Vidar Tjomsland etter løpet som en forklaring på framgangene.

Kuskekometen Per Vetle Kals fra Gjerstad styrte resolutt til front med kapable Paulino i rekruttløpet, og forsvant siden ifra til overlegen seier på sterke 1.14,5a/2140 meter.

– Det ble fart på forestillingen med Johan (Kringeland Eriksen, red.anm.) på utsiden store deler av løpet med den verste konkurrenten. Det må ha vært et severdig oppgjør for publikum, slo 22-åringen fast.

Gjestekusk Åsbjørn Tengsareid sørget for å gjøre Tjomsland-dagen komplett da han loste Ixelle Bolets inn til seier etter perfekt reise i rygg på lederhesten. Vidar Tjomsland ble toer i samme løp med stallkameraten Ero' Kamano.

En strålende fornøyd Vidar Wilson fra Høvåg tok fram sitt breieste smil etter at hans egentrente Åsa O.K. overbeviste stort i sitt siste løp før årets høydepunkt, kvalifiseringsløpene til Hoppederby. Kusk Åsbjørn Tengsareid gikk offensivt til verks tidlig i løpet, og vel i front var det aldri snakk om saken. Åsa O.K. toget unna til sikker seier på fine 1.29,7/2140, ny personlig rekord med voltestart.

– Nå er jeg blitt over 70 år og dette er nok min siste sjanse til å ha en hest jeg trener selv i de klassiske løpene. Løpet i dag var den endelige testen på om hun var klar for Hoppederby, så det var veldig morsomt å se henne i slik forfatning, fortalte Wilson som har gjort en strålende jobb over lang tid med Åsajerven-dattera.

Kvalifiseringene til Hoppederby kjøres på Bjerke travbane mandag 26. august.