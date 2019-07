Tjomsland: – En av de beste

– Hun er en av de beste hoppene jeg har trent, fastslo suksesstreneren.

Hun har litt å slekte på, tre år gamle Brenne Berna. Som søster av dobbeltmillionærene Brenne Rødi og Brenne Blissi har det vært stilt store forventninger til Tjomsland-hoppa i løpsbanen. Og som hun svarte på tiltale da hun debuterte under unghestdagen på Jarlsberg torsdag kveld!

1.21,5 siste 300 meter

Da Tjomsland la inn overgiret gjennom den siste svingen, så konkurrentene ut til å stå stille. Brenne Berna forsvant ifra de andre hestene til totalt overlegen seier, og fikk TV-kanalen Rikstoto Direktes ekspert Anders Mikkelborg til å utbryte.

– For en debutant han kom med her, Øystein Tjomsland!

Hesteguiden.com

Brenne Berna landet på 1.30,2/2100 meter etter en helsvett siste 500 meter av løpet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Hun kjentes veldig fin ut underveis i løpet. At hun traver 1.21,5 de siste 300 meterne, vitner om ei hoppe som skal være med i de store løpene utover. På hoppesiden tilhører hun noe av det aller beste jeg har trent, var de sjeldent store ordene fra Tjomsland på seremoniplass.

Hesteguiden.com

I flott utvikling

Topptreneren fra Søgne hadde ikke vunnet fra seg med det. Norheim Borka var nok en flott debutant, og da hun krysset målstreken på 1.32,8/2100 meter så det på ingen måte tomt ut for krefter.

– Jeg er veldig fornøyd med hennes debut, hun forsvarte seg helt inn mot en god hest. Hun er i flott utvikling, fastslo Tjomsland etter løpet.

Morten Skifjeld

Viktig brikke for stortreneren

Travtrener Per Otto Aagre fra Grimstad har i mange år hatt et nært samarbeid med en av landets beste travtrenere på varmblodssiden, Geir Vegard Gundersen fra Nittedal. Sørlendingen har blitt en viktig brikke i Gundersens etter hvert enorme dominans blant unghestene i Norge.

Hesteguiden.com

Samme kveld presenterte Gundersen to fantastiske tre år gamle vinnere i Ivan B.R. og Iggy B.R., begge har trådt sine "barnesko" hos dyktige Aagre. For øyeblikket har Grimstad-treneren åtte 2-åringer til innkjøring, vær sikker på at vi får høre mer til disse når de entrer norske travbaner neste år.