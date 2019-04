Idda Hockey satser større

KRISTIANSAND: Sesongen 2018/2019 nærmer seg slutten, og Idda hockey legger bak seg en vellykket sesong med stor sportslig utvikling. Seriespill, turneringer og hockeycamper for U13-laget har vært med på å sette sørlandshockeyen enda mer på kartet rundt om i Norge.

Neste sesong satser vi enda større, med et allerede påbegynt samarbeid med Olympiatoppen om utvikling av trenere, og enda flere lag. Idda Hockey vil satse på det sportslige, og verdsetter ungenes ønske om å ha det gøy samtidig som de utvikler seg som ishockeyspillere. Det er ingen grunn til at ikke Kristiansand skal kunne utvikle toppspillere i ishockey, uten at det skal gå på bekostning av leken og gleden ved sporten.

Per Christian Aune

Selv om kvikksølvet på gradestokken kryper oppover, tenker vi allerede på neste sesong på is, og planlegger oppstart av flere aldersgrupper. Vi ønsker å løfte ishockeysporten på Sørlandet og vil neste sesong gi tilbud til både gutter og jenter født mellom 2006 og 2013 på våre lag, henholdsvis U14, U12, U10 og U8. På alle alderstrinn vil vi tilby mye kamperfaring og varierte treninger.

U13-laget vårt har denne sesongen spilt seriespill i avdeling Sørvest, og hatt et godt samarbeid med Nærbø i Rogaland. I sommer reiser laget til Danmark for å delta på hockeycamp, og er påmeldt CCM Trophy for U14-lag i Malung i Sverige til høsten. I tillegg kommer ordinært seriespill her hjemme.

Med dyktige og engasjerte trenere, et kontinuerlig arbeid med å knytte til oss enda mer faglig kompetanse og en haug med engasjerte og flotte barn og ungdommer, ser framtiden for Idda hockey og ishockey i Kristiansand lys ut. Om noen år har vi vår egen Zuccarello!