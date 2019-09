Massiv målfest for Fløy

FLEKKERØY: Serielederen fikk virkelig uttelling på sjansene sine mot tabelljumbo Storm. Fløy-trener Nikola Trajkovic var meget godt fornøyd med innsatsen gutta la for dagen, og kunne ikke bedt om mer. Storm manglet et par viktige spillere og fikk det vanskelig med straffespark som Henrik André Dahlum satte sikkert ned i hjørnet.

Etter halvtimen sto det 3–0 etter scoringer av Christoffer Myhre og André Richstad. I denne perioden spilte Fløy meget bra og Storm hadde mer enn nok med å henge med i svingene. Siste halvdel av første omgang var roligere og det ble produsert lite i denne perioden.

Fakta: Kampfakta Fløy-Storm 8–0 (3–0) 3. divisjon menn avd. 3 1–0: Henrik André Dahlum (10) 2–0: Christoffer Myhre (25) 3–0: Andre Richstad (31) 4–0: Johan Kvame Naglestad (65) 5–0: Lasse Sigurdsen (68) 6–0: Dardan Dreshaj (69) 7–0: Dardan Dreshaj (77) 8–0: Lasse Sigurdsen (89) Fløy: Andreas Olsvoll, Jone Bjerkreim Kleppa, Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Anders Hella, Tobias Henanger (Dardan Dreshaj 46. min) Andre Richstad (Daniel T. Eikeland 46. min) Bouziane Lazri (Magne Karlsen 46. min) Christoffer Myhre (Kaj-Stian Apeland 46. min) Henrik Andre Dahlum og Ole Fredrik Thorsen (Lasse Sigurdsen 46. min) Dommer: Amir Mohammed Ajjour (Våganes IK) Tilskuere: 200

I pausen ble fem spillere skiftet inn, uten at det betydde noe på trykk og innsats. Etter en noe nølende start på 2. omgang scoret gutta tre ganger på fire minutter ved Johan Kvame Naglestad, Lasse Sigurdsen og Dardan Dreshaj. Det skal også nevnes at Storm fikk utvist sin keeper etter at han taklet Lasse Sigurdsen utenfor 16- meteren. Mot slutten scoret både Dardan og Lasse slik at disse ble tomålsscorere. Seieren ble feiret sammen med Rægestimen etter kampen. Fløy leder nå med 12 poeng på MK med fem kamper igjen, så opprykket nærmer seg. Det var vanskelig å kåre dagens Fløyspiller, men det var moro å se Tobias Henanger tilbake i godt driv etter skade. Ellers må hele laget få ros for helhjertet innsats kampen gjennom. Fredag er det klart for en skikkelig godbit mot Vindbjart i Vennesla, så da er det all grunn til å ta turen opp dalen.