Vi nordmenn er jo kjente for å være så spreke og «alle» har friluftsliv som interesse. Det sies at vi er født med ski på beina, og samtidig er vi omgitt av skog, sjø og fjell overalt. De fleste bor svært nær naturen, selv de som bor i byene. Begrepet friluftsliv (fysisk aktivitet i friluft) er til og med en norsk oppfinnelse, først gjort kjent av den ikke ukjente Henrik Ibsen i diktet «På viddene» fra 1859. Men ... er det typisk norsk å være aktiv? Vi er visst ikke så spreke som mange tror. Vi kommer ikke spesielt godt ut av det i undersøkelser om hvor aktive mennesker er i ulike land. De aller fleste europeiske land er over oss på lista, og svenskene knuser oss faktisk.

Naturen er som en lykkepille

Vi må bevege oss mer, og hvis vi gjør det i naturen følger det med en rekke gode helsegevinster. Aktivitet i naturen gjør oss friskere og lykkeligere. Det gir bedre mental helse, reduserer stress, og en blir mer sosial. Friluftsliv er noe av det billigste og enkleste det kan legges til rette for som gir samfunnsøkonomisk verdi. I DNT er det dette vi driver med hver dag – legger til rette slik at så mange som mulig kommer seg ut i naturen. Som en ideell organisasjon er vi avhengig av de mange tusen frivillige som gjør dette mulig.

De aller fleste kjenner DNT gjennom hyttene på fjellet og stiene som er merket med rød T for å vise vei. DNT Sør driver og vedlikeholder 12 hytter i Setesdalsheia, og det er 3 DNT-hytter ved sjøen. Det er ikke alle som vet at vi også har massevis av nærturer, kurs og arrangement i nærmiljøet. I DNT Sør har vi nesten 300 arrangementer i løpet av året.

Kom deg ut-dagen

Søndag 6. februar oppfordrer DNT alle i hele landet til å komme seg ut! DNT stiller med frivillige som hjelper til med aktiviteter, råd og tips. Her i Agder er det tre turistforeninger som steller i stand åtte ulike arrangementer denne dagen.

Vi ønsker å gi alle en god opplevelse, men vi inviterer spesielt de som ikke kommer seg ut så ofte som de ønsker, eller som trenger tips til hvordan de kan komme i gang med friluftslivet. Derfor legger vi arrangementene nær der folk bor. Kom deg ut-dagen er også en gyllen mulighet for å få vite mer om fremtidige turer og aktiviteter i nærområdet, eller å starte planleggingen for en hyttetur, enten den er ved sjøen eller til fjells.

Den gode, gamle søndagsturen

For oss er det viktigste at flere kommer seg ut, samme hvor det er. Men vil du gjeninnføre søndagsturen denne helgen, kan du få drahjelp av oss i DNT Sør, og bli med på sosiale og gøyale arrangementer. I Bendiksbukta på Odderøya blir det sosialt, aktivt og barnevennlig med blant annet natursti, vardebygging, orientering og frisbeegolf. Vi stiller også med grill og noen premier. Barnas Turlag i Lillesand inviterer til spennende overnattingstur – med gode tips om det å sove ute på vinteren.

2022 er Frivillighetens år

Natur og kultur har mange koblinger, og er viktig for oss i DNT. Bli gjerne med vår turleder på en natur- og kulturvandring på Odderøya. Det blir vandretur innom flere av Odderøyas severdigheter før turen ender ved Kilden. DNT Sør har et flott samarbeid med Kilden Vokalensemble og på selveste Kom deg ut-dagen inviteres det inn, til filmpremiere og konsert. Filmskaper Peter Gupta viser for første gang sin film fra da turisthytta Gaukhei ble renovert sist sommer, og KVE kom vandrende høyt til fjells for å gi en konsert for de frivillige.

2022 er Frivillighetens år hvor hele Norge skal synliggjøre og hedre frivilligheten. Filmen er årets første hyllest til de mange som er med på dugnad i DNT Sør, og som gjør det mulig å gi alle mennesker vår visjon – naturopplevelser for livet. www.dntsor.no