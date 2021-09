Dobbel sørlandstriumf i Danmark

UTØVERBLOGG: De mange timene med trening i sommer lønte seg for både Anna og jeg. Morsomt for både norsk kampsport og klubben vår Oksa Muay Thai at det ble triumf i Danmark.

I sin tredje kamp var Anna råsterk mot en talentfull og aggressiv motstander som utfordret henne med godt press og slagkraftige kombinasjoner gjennom tre runder. Men Anna lot seg ikke knekke og kjempet kraftig tilbake med knallharde rundspark, både høyt og lavt på sin danske motstander. Det funket bra og tvang konkurrenten bakover. I tillegg fikk Anna inn et par saftige hooks mot motstanderens hode. Dette var kveldens eneste kvinnekamp, hvor Anna vant med en klar 3-0-seier på poeng. Anna har en spennende fremtid foran seg.

Kampen min gikk som vi håpet på. Motstanderen var sterk i den såkalte «clinchen», og nyrene mine fikk kjørt seg mot knærne hans. Likevel gikk det min vei, da konkurrenten etterlot åpne rom for høyre «overhands» samtidig som jeg klarte å lande gode slag. Etter tre tellinger i runde tre var fighten over. Det var utrolig gøy å få testet seg i ringen igjen, og ikke minst givende. I tillegg fikk jeg meg en ny venn. Det er dette thaiboksing handler om for min del. Helgen kunne ikke ha vært bedre.

Fellesnevneren for både konkurrenten min og jeg er at fighten står mer mot en selv enn mot motstanderen. Vi var begge i god form, men med lang koronapause fra ringen var det naturligvis et mentalt press for bygget seg opp før kamp. Vi måtte begge jobbe hardt med hodet for ikke å la nerver og press ta overhånd, men vi overkom utfordringen begge to.