I helga ble det gjennomført pargolf-NM 2022, arrangert av Sandnes Discgolfklubb og Sola Frisbeeklubb.

Lillesand IL Frisbeegolf var representert både i klassene Open og Junior. I Open fikk vi en strålende 2. plass. Morten Brenna og makker Sindre Rosseland Sørli spilte stabilt hele helga. De avsluttet med en sterk runde alternate på søndagen og klatret opp på delt 2. plass. Etter et spennende omspill sikret de seg sølvmedaljen til slutt.

Edvard Espeset Hjemdal (f.v.) og Vetle Salvesen fra Sukkevann IL Frisbeegolf med sølvmedaljer i juniorklassen, Tobias H. Schjølberg og Nicolai Hagen fra Sandnes Discgolfklubb med gullmedaljer og Magnus Bjaadal (Elverum Frisbeeklubb) og Alexander Borgersrud (Bærum Frisbeeklubb) med bronsemedaljer. Foto: Helge Hjemdal

I junior-klassen var vi representert med to par. Edvard Espeset Hjemdal spilte i par med Vetle Salvesen fra Sukkevann Frisbeeklubb. De hang med i toppen hele helga, men før siste runde hadde de så pass mye som seks kast opp til lederparet. Siste runde bød imidlertid på svært godt spill og allerede etter fem hull var de kun ett kast bak ledelsen.

Avstanden holdt seg frem til hull 18, der våre gutter fikk et par, mens leder-paret gikk på en bogey. Dermed ble det delt topp-plassering med minus 14. Medaljene skal imidlertid fordeles og etter et svært spennende omspill trakk de lokale forhåndsfavorittene det lengste strået. Dermed ble det 2. plass også her.

Mads Tveitereid og Tobias Tobiassen Lid spilte godt, både i best shot og tough shot, men fikk det litt tøffere i alternate. De endte på en meget hederlig 8. plass.

Alt i alt en strålende og morsom helg i et fantastisk diskgolf-vær!