UTØVERBLOGG: Jeg lå på andreplass etter to av tre runder i helgas løp. Det var ikke rom for småfeil og det var meget jevnt i toppen, men jeg skal si meg meget godt fornøyd med løpene og å være på tredjeplass sammenlagt av 23 kjørere i Junior Championskip.

I Frankrike virket løypene å være tøffere enn de faktisk var, og det var gøye og gode løyper. Mye kant, fjell og stein, samt at løypene var meget store. Her hadde de hele fire dommere i enkelte seksjoner, mens det i Norge er én dommer i hver løype. Etter to EM-runder ser jeg at jeg har inne nivået til å få kjøre i dette mesterskapet, og jeg gleder meg til fortsettelsen.

Det gjenstår tre løp, i Isle of man, Skottland og Italia, så mye kan ennå skje. Nå er det bare å komme seg hjem, fortsette å trene og forberede seg til løp i både Norge og utlandet. Allerede til helga skal det kjøres Sørcup i Grimstad, så det er ingen vits å ligge på latsiden.

Her kommer jeg til å kjøre det høyeste nivået mot en del eldre kjørere, så det kan bli tøffe tak. Men man blir ikke bedre av ikke å møte motstand. Turen til Spania/Frankrike hadde vi for øvrig sammen med flere norske utøvere og deres familie.