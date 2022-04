JØRPELAND: Fløy tok en meget viktig seier borte mot nyopprykkede Staal Jørpeland i en kamp der Fløy var det førende laget spillemessig men slet med effektiviteten på siste tredjedel av banen.

Kampen startet med stort Fløy-overtak de første minuttene og et par ganger var det like før de to ledelsen etter svake klareringer i Staal-forsvaret. Men etter den første Fløy-offensiven kom Staal inn i kampen og spilte seg til to store sjanser.

Utover i omgangen var det igjen bortelaget som hadde initiativet og spilte seg til muligheter ved å slå i bakrommet der Jone Bjerkreim Kleppa var meget aktiv i første omgang. Etter 28 minutter fikk Fløy tildelt straffe, men Kristian Strømland Lien satte den over via tverrliggeren. Like etter hadde Strømland Lien en stor sjanse men skjøt like utenfor. Etter 35 minutter var Staal på en sjelden visitt i Fløy-forsvaret, men skuddet fra god posisjon gikk like over.

Sikker scoring

Like etter pause lurte Kristian Strømland Lien offsidefella til Staal og kom seg fri ute på kanten og ventet lenge nok til Fløy fikk fylt på med spillere i boksen og pasningen gikk via Emil Grønn Pedersen til André Richstad som scoret sikkert.

Samme Richstad hadde like etter et skudd fra fin posisjon som gikk like over. Etter 55 minutter kom Kristian Strømland Lien til en stor sjanse til venstre for målet, men skuddet gikk langt utenfor. I denne perioden skulle Fløy avgjort kampen.

I stedet utlignet Staal Jørpeland eter 73 minutter da de lett spilte seg gjennom sentralt i banen og Even Østensen scoret sikkert. Fløy-gutta slo raskt tilbake da kaptein Bjørnar Hove banket ballen i mål etter hjørnespark fra Altin Ujkani. Etter dette hadde Fløy god kontroll bortsett fra en Staal-scoring som ble annullert like før full tid.

Dermed en viktig seier for Joey Hardarsons disipler i en vanskelig bortekamp mot nyopprykket lag. Forøvrig imponerende 620 tilskuere og med Rægestimen godt representert med sine vante og kjære sanger.

Richstad var best

Desidert best på Fløy denne mandagen var André Richstad som fra sin midtbaneposisjon styrte mye av det som foregikk på fine Jørpeland stadion. Pluss i margen også til kaptein Bjørnar Hove som med sin ro styrte den defensive delen.

Trener Joey Hardarson var meget fornøyd med tre poeng, men påpeker at man skulle avgjort kampen på et tidligere tidspunkt ut fra spill og sjanser. Hardarson påpeker også at det er en stund siden man har tapt en seriekamp nå siden seiersrekken startet i fjor høst. Joey var også meget glad for å se Rægestimen godt representert blant publikum.

Foto: Øystein Hansson

Se full kampfakta her