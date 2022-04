MOSS: Filip Bøhn ble helgens største badmintonnavn, sett med lokale øyne, men det kostet mye for den talentfulle 16-åringen. Han spilte seg fram til tre finaler, og den første av dem var i herresingle mot Haugeruds Aleksandrs Jakovlevs.

KBK-gutten leverte strålende badminton, men på 20–17 gikk lyset av og krampen på. Det var nemlig Bøhns tolvte kamp for helga, og han tapte tre settballer og de fem siste ballvekslingene, slik at førstesettet endte 22–20 til Haugerud-spilleren.

Alle trodde det var game over for Filip Bøhn, men han trosset kramper og flate batterier og tok andresettet 21–17.

Tredjesettet ble tungt, og det endte 21–16 til Jakovlevs.

Favoritter i herredouble

Så sto finalen i herredouble for tur i kamp nummer 13, og Filip Bøhn og KBK-kompis Sander Østhassel (16) ga Jakovlevs/Mathias Wong fra Haugerud en skikkelig doubleleksjon. 21-15, 21–9 til KBK-paret, som var forhåndsfavoritter og som ikke ga fra seg et eneste sett hele helga.

Et annet KBK-par, Aslak Smith (17) og Jonatan Broch Granum (17) kom på bronseplass. Det gjorde også Mandal Badmintonklubbs Christer Andersen og Bawi Nun Lian Rakha.

Sørlandsk dominans i herredouble. Fra venstre sølvvinnerne Aleksandrs Jakovlevs og Mathias Wong fra Haugerud, gullvinnerne Filip Bøhn og Sander Østhassel fra KBK, bronsevinnerne Aslak Smith og Jonatan Broch Granum fra KBK, og Bawi Nun Lian Rakha og Christer Andersen fra Mandal. Foto: Privat

I Filip Bøhns siste kamp for helga møtte han i mixed double-finalen sammen med klubbvenninne Selma Kvarenes Bjørnestøl (16), nettopp Christer Andersen fra Mandal i par med Kristine Grande Ødegårdstuen fra Moss. Mandal/Moss-paret tok første sett 21-8, og igjen trodde alle at Filip Bøhn var ferdig for dagen. Men igjen ble det seier i andresettet med jevne 22–20 før Selma Kvarenes Bjørnestøl måtte konstatere at makkeren var ferdig, og det endte 21–12 og gull til Andersen/Ødegårdstuen, og mandalsklubbens første gullmedalje i et mesterskap var et faktum.

KBK ble beste klubb i U17-klassen, og Filip Bøhn ble kåret til beste herrespiller med sin gullmedalje og to sølvmedaljer.

Sølv i damedouble

Også jentene gjorde sine saker bra. Stine Skjævesland Pedersen (17) spilte seg fram til semifinalen i damesingle og en gledelig bronsemedalje.

– Stine er i klar framgang og har enda mer å gå på, sier KBKs hovedtrener Lasse Nørgaard Frandsen.

– Hun har utvidet sitt slagregister, blitt sikrere og spiller klokere, sier dansken.

Sammen med klubbvenninne Nicoline Wærsten (16) ble det en flott sølvmedalje på Stine Skjævesland Pedersen i damedouble, mens Selma Kvarenes Bjørnestøl og Maja Morvik Kragholm havnet et hakk nedenfor på pallen på en bronseplass.

Nicoline Wærsten og Stine Skjævesland Pedersen fra KBK har fått sine velfortjente sølvmedaljer. Vinnerne av damedouble ble Katja Ellingsen (Bergen) og Kristine Grande Ødegårdstuen (Moss), mens bronsemedaljene gikk til Mina Korssund (Moss)/Nila Lorvik (Herøy) og Maja Morvik Kragholm/Selma Kvarenes Bjørnestøl fra KBK. Foto: Privat

– Det var god badminton fra disse fire KBK-jentene i helga, oppsummerer KBKs mangeårige trener, Terje Dag Østhassel.

Vant gull i U15-klassen

KBK har ikke samme bredde i U15 som i U17, men et suverent gull kom i herredouble, hvor Sturla Mørk (14) spilte med Aldrin Nelson fra Bergen.

Paret spilte fin double, og tapte ikke et eneste sett hele helga og kan fort bli en fast kombinasjon også framover.

På jentesida leverte Hedda Berg Angell (14) godt spill, spesielt i damedouble med Arathija Anton Reginold fra Bergen, hvor de fikk en bronsemedalje.

– Vi har Sturla og Hedda som medaljekandidater i U15, men vi har mer på gang, mente Lasse Nørgaard Frandsen etter en lang og begivenhetsrik helg med ungdomsbadminton.